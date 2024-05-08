芭蕉扇選購﹑使用禁忌｜手提風扇電池短路冒煙｜在炎夏的日子裡，出門不帶上手提風扇就好像發現手機沒電一樣絕望，多行幾步路也汗流浹背。可是，使用手提風扇時也要注意安全使用方法，否則有機會導致短路起火。早前，一輛載客雙層九巴的上層突然出現煙霧，疑似因手提風扇電池短路導致。



早前，一輛開往旺角方向的載客雙層九巴，有乘客發現上層冒煙通知車長，發現地板位置有燒焦痕迹。經調查後發現，疑似是有乘客把短路的手提風扇電池，留車廂後發現短路而冒煙，才會引致以上事件。

由於手提風扇大多是使用可充電式鋰電池，因此使用時要注意鋰電池的安全。台電曾分享，使用和保養手提風扇時，應留意以下 6 大重點：

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1. 確認是否有商品檢驗標識



2. 勿在無人時充電



3. 鋰電池充飽電就移除電源，避免過度充電，以免電池過熱膨脹



4. 鋰電池怕摔怕熱，應避免重擊或接近熱源



5. 別在潮濕環境中使用



6. 電池發熱或膨脹就立即停用



鋰電池起火點解決？

如果真的不幸出現手提風扇電池短路起火的話，可以使用乾粉滅火器將火災撲滅，或直接把其放入水桶中滅火。其實在使用前，如果能提早發現鋰電池出現異常，也能避免電池出現電路問題。當手提風扇使用時，很快就出現過熱問題，或已看到電池脹起，就應立即停止使用，並更換電池。