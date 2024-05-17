洗衣機著火？｜近年很多內地旅客來香港遊玩，都會把所見所聞分享到小紅書，當中更有不少是來港遊玩時的攻略﹑必到景點。近日有個小紅書網民，分享在香港看到一部「著火洗衣機」，最離奇的是那「著火洗衣機」仍在運作，到底是什麼一回事呢？



小紅書＠「Catarina張」分享，在香港見到一部「火力發電洗衣機」，部機器內有一些類似被褥的物件在滾動，而機身上明顯看到有火光，「Catarina張」見到後表示大為震撼，並分享到小紅書問網民這到底是什麼電器。

有網民看完影片後指「港式」洗衣法跟香港的廣東菜一樣，連洗衫都有鑊氣；亦有網民以為真的是電器著火。有看到這家器的網民續解釋，其實這是煤氣乾衣機，只是因為沒有把機身完全封閉，才能看到運作時的火光，並不是什麼「著火洗衣機」。

煤氣乾衣機適合一般家庭使用嗎？

消委會指出，煤氣乾衣機只能安裝於有煤氣供應的樓宇，選擇天花掛架、掛牆架或座地架、廚房或沒有雨水灑及的露台安製，但由於使用煤氣推動，只因不能安裝於浴室。同時，煤氣乾衣機需安裝於通風良好的地方，排氣口亦須保持暢通，並建議配置合適的排氣管道，將廢氣排出室外。

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乾氣乾衣機使用乾氣提供高能量熱力來乾衣，因此乾衣速度一般較電動乾衣機為快，所以大受商業用家使用。可是，電動乾衣機雖乾衣速度比較慢，但有效地減少能源消耗，因此平均可節省逾半電力。因此，用家可以根據家中的安裝位置，以及用電情況，決定是否使用煤氣乾衣機。

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資料來源：小紅書