冷氣機除了要夠凍外，慳電能力也是用家非常重視的一環。大部分用家都知道變頻式冷氣的慳電效能比較高，但為什麼市面上還有定頻冷氣機呢？PTT 也有網民問同樣的問題，到底定頻冷氣機是誰會選擇，有什麼比變頻冷氣機優勢的地方呢？



網民在 PTT 以「冷氣會用定頻的都是什麼人?」為題發文，認為變頻冷氣機比較慳電，為什麼還有人會買定頻冷氣機。其他網民回應指，由於定頻冷氣機比較便宜，應該都是業主買來安裝，節省成本，反正電費是租客自行負責。

變頻式冷氣機 vs 定頻式冷氣機

變頻式冷氣顧名思義，就是壓縮機頻率會變動，由電腦控制，透過改變壓縮機轉速，減慢室內溫度上升或下降的速度，以達到自動調較溫度的效果。

定頻式冷氣使用傳統冷氣機的制冷方法，壓縮機轉速快，且只能以固定頻率最高轉速運行，因而叫定頻式。定頻式冷氣達到設定溫度後會關閉，到溫度上升才會開啟，以達到調節室內溫度效果。

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華菱冷氣公司，指出有 3 大要點決定買變頻、定頻冷氣。1）成本考慮，變頻冷氣的價格比較貴，可是比較慳電；定頻冷氣的價格則比較便宜，如果一開始預算不高的話，定頻冷氣機或是比較好的選擇

2）使用習慣，如果需要長時間使用冷氣的話，較低功率的變頻冷氣機會比較慳電；如果使用頻率不高，每天使用時間不到四個小時，或會定時使用的話，定頻冷氣機的電費也不會比變頻高，而又能享受更低的冷氣機價格。

3）控溫需求，如果室內空間較大，且室內人數變化頻繁，例如辦公室，需要長時間依靠冷氣維持室溫的話，就可以選擇變頻冷氣機。可以依室內人數不同，可以調整壓縮機運轉頻率，控溫效果會比較好也比較慳電。

資料來源：華菱冷氣

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