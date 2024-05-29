NETA Auto 與大昌行汽車攜手於九龍灣開設首間「NETA Hong Kong全新旗艦陳列室」，標誌著 NETA Auto 這家電動車先驅正式進軍香港市場。開幕典禮上，更邀請兩位星級嘉賓 ，包括藝人馮盈盈小姐及香港足球員安永佳，以及首批 NETA AYA 車主親臨現場見證這里程碑時刻。



大昌行汽車於電車業務大展拳腳

NETA Auto 副總裁暨海外事業部總裁周江先生表示，NETA 計劃在設立全新的全球總部，未來五年將逐步投入約 32 億人民幣，在科學園建設超過 4 萬平方呎的智慧研發中心和大數據中心。這彰顯了 NETA 對香港市場的信心和決心，勢將進一步鞏固其在電動車行業的領先地位。

NETA Auto 副總裁暨海外事業部總裁周江先生對香港事務非常有信心

大昌行集團有限公司行政總裁黎汝雄先生亦表示，NETA Auto 致力為用戶打造高品質的智能電動車，與公司的理念不謀而合。大昌行汽車擁有超過 50 年汽車分銷及代理經驗，將攜手合作為香港市民帶來更優質的電動出行體驗。

大昌行集團有限公司行政總裁黎汝雄先生

NETA Hong Kong 同步發佈了最新旗艦級電動 SUV —— NETA X，為全城其中一部配備最齊的純電動車，充分展示了其對香港市場銳意發展的承諾。現場還展出了 NETA AYA、NETA S 和科技純電跑車 NETA GT 等四款車型，正式為香港消費者開啟智能電動出行新時代。與此同時，NETA 售後服務中心也於即日投入運作，全面服務車主。

安永佳先生及馮盈盈小姐與跑車 NETA GT 及 NETA S 合影

開幕典禮上，兩位星級嘉賓藝人馮盈盈小姐及香港足球員安永佳先生應邀分享了他們對新能源汽車的見解。馮盈盈認為電動車是新手車主的上佳選擇，不僅環保，還能提供更舒適寧靜的駕乘體驗。安永佳則對 NETA AYA 讚不絕口，稱讚其空間寬敞，即使他近 1 米 9 的身高乘坐後座也十分舒適。

安永佳先生及馮盈盈小姐對NETA新車讚不絕口

NETA Hong Kong 特意邀請了首批訂購 NETA AYA 的車主出席開幕禮，隨後更舉行了「首批 NETA AYA 抵港儀式」。周江先生親臨現場與車主互動交流，感受他們的喜悅之情。其中一位車主表示，從內到外都能感受到 NETA 造車的細緻、科技感與溫度，這正是他鍾情這個品牌的原因。NETA AYA 新一換一稅制下僅售 HK$160,377 起，性價比冠絕同儕。

NETA Hong Kong 首間旗艦陳列室



地址：九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈地下

營業時間：09:00-20:00（星期一至六）、10:00-20:00（星期日）

查詢 WhatsApp：https://bit.ly/3VeATMG

全新 SUV NETA X 功能齊備 智能舒適

作為 NETA 最新旗艦級電動 SUV，NETA X 在品質、空間、外觀、智能和安全等方面實現全面升級。 2,770 毫米的超長軸距與 508 公升的超大尾箱空間，帶來寬敞舒適的乘坐體驗。簡約時尚的外觀設計，彰顯了新能源汽車的獨特魅力。車內配備 15.6 吋非常實用的中控大屏，更配置了最新的「NETA L2 等級智能駕駛輔助系統」，協助車主可以輕鬆處理路面狀況，而且更對應語音操作，只需透過簡單英文語音指令，就能完成大部分功能的控制。作為榮獲 2024 年「ArtiAuto」智能汽車行業傑出車輛的得主，NETA X 不僅在智能軟件開發上表現出色，安全方面的卓越表現亦備受肯定。NETA X 以 HK$229,800 起首展優惠價(新一換一稅制)登陸香港，為車迷開啟無拘無束的智能駕駛新體驗。

全新 SUV NETA X

為了讓更多香港車主近距離體驗 NETA 的科技創新魅力，將於6月1日至4日在大埔超級城舉辦「NETA - Electrifying the Way Forward」車展。

NETA 「Electrifying the Way Forward」車展



地址：大埔超級城地下 Zone C 中庭

日期：6月1日至6月4日（星期六至二）

時間：10:00 至 20:00

查詢 WhatsApp：https://bit.ly/3VeATMG

官方網站：https://www.neta.hk