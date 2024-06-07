坤哥愛妻浜口愛子首個電視廣告登場　三菱重工營造理想之家

近日，婚後隨丈夫吳業坤來港生活的日本藝人浜口愛子，首個香港電視廣告終於出街啦！於廣告中，愛子飾演自己，一位由日本遠嫁到香港的幸福人妻，無論身處日本還是香港，她都一定會選用三菱重工的家電產品，打造一個舒適的家。她的生活經歷、親和力及家庭價值觀，與三菱重工140年來「成為一個能夠為社會作出貢獻的企業」的理念不謀而合。而為應對香港的潮濕悶熱天氣，三菱重工最近推出了多款新家電產品包括分體機、窗口機及抽濕機，為香港家庭營造一個舒適的居住環境。



140年致力貢獻社會 針對香港市場創新產品

現今市場上許多家電產品壽命得一、兩年貨仔，但三菱重工的家電產品，長久以來因卓越的品質和耐用性而備受讚譽，深受廣大用家信賴。以造船所起家的三菱重工今年成立140周年，慢慢由造船所拓展到航太、航空、能源、交通、工業生產、製冷製熱等多個領域，成為全球頂尖機械製造商之一。不但在重工業中的機械製造技術非常成熟，三菱重工並將這些專業技術應用於家電產品中，為消費者帶來高品質又耐用的家庭電器，成為口碑極佳、家傳戶曉的家電品牌。

針對香港夏天既悶熱又潮濕的天氣，以及迎合大眾對健康和環保的需求，三菱重工推陳出新，糅合集團海、陸、航空、航太等領域的尖端科技，研發出舒適、人性化且節能的全新分體機、窗口機及抽濕機系列，為大眾打造「三菱理想之家」。

針對香港潮濕悶熱天氣，三菱重工推出了多款全新家電產品，包括420纖巧型變頻淨冷分體機系列、R32環保雪種變頻淨冷窗口機系列，以及UVC紫外光殺菌抽濕機系列。

3款全新家電產品 「除濕、健康、節能」完美結合

在後疫情時代及碳中和趨向下，普羅大眾對健康意識以及環保要求增加，具殺菌功能及低耗電的家電更能迎合現今消費者的需要。一向深知消費者實際需要的三菱重工全新推出的冷氣機、抽濕機，均加入UV-C LED紫外光殺菌燈，能夠有效殺滅空氣中的病菌，提升室內空氣質量，從而保障家庭成員的健康。同時，新型號冷氣機和抽濕機均獲得了1級能源標籤，能夠提供高效的節能效果，不僅減少碳排放，對環境更加友好，更可降低電費開支。

針對香港潮濕悶熱天氣，三菱重工推出了內置UV-C LED紫外光殺菌燈的抽濕機系列，抽濕同時除菌，提升室內空氣質量。

無懼空間限制 420纖巧型變頻淨冷分體機系列

不少人想安裝分體機，但礙於安裝空間不足或高昂搭棚費。今次三菱重工推出的新產品之一，420纖巧型變頻淨冷分體機系列，該室外機高度僅420毫米，比傳統室外機細小，非常適合安裝在香港大多數樓宇的窗台上，節省空間又毋須搭棚，大大減少安裝所需的時間和費用。新系列獲1級能源標籤，高效節能；配備UV-C LED紫外光殺菌燈，有效去除細菌¹和病毒² ，加上隨機附送的抗過敏原濾網，能有效抑制新冠病毒活性高達99.998%³，一家大細住得更安心。

全新420纖巧型變頻淨冷分體機系列，均獲1級能源標籤，內置UV-C LED紫外光殺菌燈，有效去除細菌¹和病毒²。

室外機高度僅420毫米，適合香港大多數樓宇窗台安裝，毋須搭棚，大大節省安裝所需的時間和費用。

懶人必揀 R32環保雪種變頻淨冷窗口機系列

想冷氣機保持夠凍和沒有異味，定期清潔是不可缺少一環，然而香港人生活忙碌，往往未能抽空清潔冷氣，獲1級能源標籤的R32環保雪種變頻淨冷窗口機WRK-MGC1系列，具備Auto Clean自動清潔功能，能帶走熱交換器表面上的灰塵，節省人手洗機時間，有效保持機體潔淨度。另外，新型號內置UV-C LED紫外光殺菌燈，有效去除細菌⁴，保持空氣清新。還配備WiFi無線遙距控制功能，用戶透過專用手機應用程式，便能輕鬆控制冷氣機，隨時、隨地、隨意調校冷氣機的運行模式、溫度和風速，十分方便快捷。有了這個便利功能就可以在外開定冷氣機，回家就能即時嘆到冷氣，令生活變得更舒適。

全新R32環保雪種變頻淨冷窗口機WRK-MGC1系列，均獲1級能源標籤， 內置UV-C LED紫外光殺菌燈、Auto Clean自動清潔功能及WiFi無線遙距控制功能。

抽濕+除菌一機多用 UVC紫外光殺菌抽濕機

香港住屋空間有限，有些家庭不能同時容納抽濕機和空氣清新機，只能取其一。全新UVC紫外光殺菌抽濕機系列，就集抽濕和除菌於一身！特設3款抽濕量，分別為20、26及30公升/日（廠方標準:溫度30°C及濕度80%RH），迎合不同家庭的需求，並獲有1級能源標籤，抽濕能力強勁，同時高效節能。設有自動、連續（即乾衣模式）及睡眠3種模式，照顧到不同情況需要；內置UV-C LED紫外光殺菌燈，抽濕之餘同時去除細菌⁵及病毒⁶；現時購買此機，更額外贈送HEPA濾網，有效過濾99%⁷ PM2.5懸浮粒子，潔淨室內空氣。此外，附送的伸縮式烘乾管，能有效去除鞋履內部水份，非常適合香港雨季使用，達致一機多用。

三菱重工全新UVC紫外光殺菌抽濕機系列，特設黑(30公升)、白(20及26公升) 兩色和三款抽濕量(20、26及30公升)，迎合不同家庭需要。

附送的伸縮式烘乾管，不但可為鞋履除濕，更可以伸入被內除濕。

配備濕度提示氛圍燈，貼心又美觀。（紅色HR≥65% / 綠色60%>HR≥40% / 藍色HR<35%）

想今夏過得更舒適，就馬上入手三菱重工啦！

產品詳情，可瀏覽：

420纖巧型變頻淨冷分體機系列： https://bit.ly/3Bex2Vh

R32變頻淨冷窗口機系列： https://bit.ly/3BdDVGm

UVC紫外光殺菌抽濕機系列：https://bit.ly/3x05STq

備註：

¹ 根據廣東省微生物分析檢測中心測試結果 (Dec, 2023)，有效減少金黃葡萄球菌及大腸桿菌。

² 根據廣東省微生物分析檢測中心測試結果 (Dec, 2023)，有效減少甲型流感病毒H3N2、H1N1及腸道病毒71型。

³ 抗過敏原濾網抑制新冠病毒SARS-CoV-2活性高達99.998%，日本纖維製品品質技術中心 (Q-TEC)測試結果，ISO 18184 (Mar, 2021)測試標準，實際數值會因使用條件不同而改變。

⁴ 根據Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch測試結果 (Apr, 2022)，有效減少金黃葡萄球菌及大腸桿菌。

⁵⁻⁶根據國家空氣淨化產品質量檢驗檢測中心測試結果 (Jun, 2022) ，有效殺滅細菌 (測試細菌:金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌及表皮葡萄球菌) 及病毒 (測試病毒:冠狀病毒HCoV-229E)。

⁷根據廣東省微生物分析檢測中心測試結果 (Feb, 2023)，檢測參照GB/T 18204.5-2013 12.7，顆粒物淨化率達99.45%。

（資料及相片由客戶提供）