超剪App介紹｜AI影片生成神器　生成廣東話配音﹑虛擬人像﹑文本

剪片本來對於很多人來說，都是比較難入門，覺得需要很多專業技術才能進入的領域。可是，隨 AI（人工智能）的發展，AI 影片生成正在為剪片工作掀起革命性的浪潮。以往剪片的門檻極高，可是使用 AI 影片生成後，只要輸入文案，就能使用 AI 數字人和 AI 語音，生成一段影片，完全無需自行剪片。想使用專為 AI 影片生成而設計的 App，就要留意以下介紹的「超剪」App。



AI影片生成到底做到啲咩？

AI 影片生成工具凝聚了多項尖端技術，例如語音識別、自然語言處理和人工智能算法等，能夠自動識別語音並精準生成不同語言的字幕，消除了語言障礙，讓影片內容更易被各地的觀眾理解和欣賞。

此外，「不露臉」技術更賦予了創作者前所未有的隱私保護和創意自由，讓他們可以在不公開面容的情況下，製作出帶有 AI 生成外觀的影片。即使是初學者也能製作出具吸引力的影片。這意味著，創作者無需繁瑣的手動編輯，就能實現專業級的剪輯效果，節省了大量時間和精力。

AI 剪片：快﹑狠﹑準

現時，在 YouTube﹑IG﹑Tiktok等平台，上載短視頻的趨勢下，影片製作更關注於緊貼時事，內容要夠快！因此，對於渴望在緊湊的生產周期內推出創新影片內容的創作者而言，AI 影片生成無疑是他們武器庫中不可或缺的一環。AI 影片生成技術賦能了無數專業和業餘創作者可能性，讓他們能夠以更低的成本和更高的效率製作出具一定質量、創意的影片作品，充分體現了內容的價值和創造力。

「超剪」：AI影片生成﹑虛擬人生成App

「超剪」App是由香港公司「Links of Rich」開發，該公司專注於為中小企業定制技術方案，優化工作流程，以技術提高生產力或協助公司進行升級轉型。香港首創的「超剪」App，是一款先進的 AI 影片生成﹑虛擬人生成App，為用家提供了多項尖端功能，讓影片製作變得前所未有的簡單和高效。這款 App 的誕生，無疑是影片製作領域的一大突破，特別是對於那些希望以較低成本和高效率製作出高質量影片的創作者而言。

虛擬人生成：讓創作更自由

在「超剪」App 中，用家可以輕鬆定制專屬的 AI 虛擬人。這一功能對於那些希望保持隱私、不願在鏡頭前露臉的創作者來說，尤其具有吸引力。用家只需上載或拍攝照片，通過AI技術就能生成一個獨特的數字人，出現在影片中。此外，用戶也可以使用「超剪」App官方提供的數字人形象，無需擔心自己的面容被公開，隨時隨地生成影片，享受創作的樂趣。

AI生成文本及影片：多語言支持，創意無限

「超剪」App 還提供了強大的 AI 文本生成和影片製作功能。用家只需輸入文本，即可選擇不同的配音，輕鬆生成影片。App 支援多種語言，包括普通話、粵語、中國方言，以及英語、法語、德語等多國語言。這使得影片內容更具多樣性，能夠滿足不同地區觀眾的需求。

用戶還可以自行調整說話的音量、語速和音調，實現與眾不同的配音效果。如果不想使用官方或定制的數字人，用戶可以在「照片說話」功能中，直接上載照片，輸入文案或AI生成的文案，讓照片中的人像動起來，輕鬆製作生動有趣的影片。

「超剪」App內有豐富的文案範本，適用於不同行業。無論是商業宣傳、產品介紹，還是個人Vlog、教育培訓，App都能提供相應的文案支持，幫助用戶輕鬆創作專業級的影片內容。這些文案範本經過專業設計和精心挑選，能夠滿足不同用戶的需求，提升影片的質量和吸引力。

影片專業後製功能

「超剪」App內建多項強大的影片後製功能，讓用戶能夠輕鬆製作出專業質素的影片。用戶可以加入文字、影片、背景，確保影片的流暢性和專業質素。這些功能不僅適合專業的影片製作者，也非常適合剛入門的初學者，讓他們能夠快速掌握影片製作的技巧。

節省拍攝成本

透過AI技術和虛擬人生成，用戶無需繁瑣的手動編輯和高成本的拍攝，即可製作出具吸引力的影片。這不僅大大節省了時間和精力，還減少了拍攝成本。對於那些希望在緊湊的生產周期內推出創新影片內容的創作者而言，AI剪片無疑是他們武器庫中不可或缺的一環。

新用戶獲得算力

用戶開設帳號即獲得100算力，每次生成都需要扣減算力。算力可以透過推薦朋友免費獲得，讓用戶在享受創作樂趣的同時，還能獲得額外的獎勵。詳細資訊請留意App內的通知和提示。

後續功能更新

「超剪」App將持續更新更多功能，包括即將推出的AI換臉功能。有興趣的用戶可以留意之後的訂閱會員功能及網頁版的上線。這些新功能將進一步提升用戶的創作體驗，帶來更多的創意可能性。

AI數字人課程

如果對 AI 剪片﹑AI 數字人有興趣的話，APLUS+ MARKETING 亦有推出 AI 數字人課程，有興趣的可以報名參加簡介會，親身試玩 AI 數字人生成。

課程網站（點擊進入）

「超剪」App現已開放免費下載，無論是專業創作者還是初學者，都能輕鬆上手，享受AI剪片帶來的便利和高效。立即下載「超剪」App，體驗AI剪片的革命性技術，輕鬆製作高質量影片。想知道「超剪」App上手使用攻略，之後 hashTECH 也會再詳細分享，使用「超剪」App AI 剪片有多方便。

可於以下連結下載「超剪」App

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