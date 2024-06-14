雨季快速乾衣8個秘訣！今日（6月14日）突然紅色暴雨，天文台更預測未來九天都有驟雨。在雨天下，要晾乾衣物可能成為一個挑戰，室內晾衫又沒有乾衣機的話，其實可以用一些實用的技巧幫助更快弄乾衣物。外媒「Honey Living」的專家推薦的八個有效方法，在雨天也能輕鬆晾乾衣物。



1）熨斗幫助小部分衣服烘乾

有時只需要快速乾燥一﹑兩件衣物，此時可以使用熨斗。首先，將衣物放在熨衣板上，然後在衣物上蓋一條乾毛巾。接著，用熨斗在毛巾上來回移動，這樣可以幫助吸收衣物中的水分。需要注意的是，一定要在濕衣物上蓋一層毛巾，否則可能會因為熨衣的熱力而損壞衣物。

2）額外的脫水程序

在將衣物晾乾之前，盡可能多地去除衣物中的水分可以加快乾燥速度。很多人會忘記洗衣機的脫水程序，其實能把衣物的水份盡可能地排走，當洗衣機完成洗滌程序後，可以再增加一次脫水程序。這樣就可以擠出更多的水分，特別適合普通的衣物和毛巾，但不適用於一些較為薄的衣物。

3）室內乾衣好幫手：抽濕機

在室內乾衣時，抽濕機是一個非常有用的工具。抽濕機可以去除空氣中的多餘濕氣，防止霉菌和黴斑的生長，保持室內乾燥。但要留意，使用時不應把濕的衣服直接放在抽濕機上，滴水有機會令抽濕機漏電﹑短路。

4）風筒

對於需要快速乾燥的衣物，可以使用風筒。將風筒對準衣物來回吹乾，雖然這可能需要一些時間，但能有效加速乾燥過程。建議先使用毛巾滾動法去除部分水分，然後再使用風筒。

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5）減少每次的洗衣量

在室內乾衣時，空間往往有限，特別是當只有一個晾衣架時。因此，建議每次洗滌較小的批量，這樣可以在晾衣時保持衣物之間有足夠的空氣流通，有助於加快乾燥速度。雨天時，優先洗滌急需的衣物，如校服、工作服和內衣褲等。

6）購買的合適晾衣架

晾衣架是每個家庭必備的工具，無論是晴天還是雨天。市場上有各種形狀和大小的晾衣架，可以根據需要選擇合適的款式。晾衣架特別適合在短暫的陣雨天氣使用，可以在露台晾乾衣物，當開始下雨時迅速移入室內。

7）毛巾滾動法

這是一個快速乾燥單件衣物的好方法。將濕衣物放在毛巾上，然後將毛巾捲起來，使用膝蓋擠壓毛巾以吸出衣物中的水分。這個方法適合手洗衣物，可以在任何天氣下使用 。

8）在乾衣機中加入毛巾

如果你有乾衣機，可以在乾衣機中加入一條乾毛巾。這樣做可以加快乾燥過程，因為毛巾能幫助吸收衣物中的部分水分。

無論是使用家電還是簡單的手動技巧，都可以在大雨天下有效地晾乾衣物。這些方法不僅能幫助在潮濕環境中保持衣物乾燥，還能防止霉菌和異味生成，確保你的衣物保持乾淨、清新。

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資料來源：Honey Living