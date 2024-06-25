Samsung智慧手錶革命！Galaxy AI加入Galaxy Watch｜Samsung繼今年初Galaxy S24系列開創了流動AI新時代後，Samsung再接再厲，宣佈將Galaxy AI引入備受歡迎的Galaxy Watch系列，為用家帶來更貼心、更安全的健康管理體驗。Galaxy Watch與Galaxy AI的完美結合，掀起智慧手錶的新革命。



Galaxy AI開啟智慧健康新篇章

Galaxy AI加持下，Galaxy Watch可提供更全面、更精準的健康數據分析。能量值（Energy Score）功能綜合多項指標，全面評估用戶的整體健康狀態；而保健提示（Wellness Tips）則提供針對性的建議，助力用戶實現健康目標。

Galaxy AI的Energy Score

精準數據分析 智慧訓練全面升級

Galaxy AI不僅讓健康管理更加全面，更讓運動訓練更加智能化。透過先進的睡眠AI演算法，Galaxy Watch可以對用戶的睡眠質量進行360度全方位分析。除了打鼾時段、血氧水平等常規指標外，睡眠洞察（Sleep Insights）還新增了睡眠期間的身體動作、入睡時間等關鍵數據，讓用戶全面了解自己的睡眠狀況，有的放矢地改善睡眠品質。

透過Galaxy AI的加持，Galaxy Watch現在可以提供五大跑步訓練強度級別，更新增了帶氧閾值 (Aerobic Threshold)、無氧閾值（Anaerobic Threshold）等專業級數據，幫助用戶更精準地把控訓練強度。而單車愛好者只需騎行10分鐘，即可獲得個人臨界功率 (Functional Threshold Power) 數據，並利用AI算法生成個性化的功率指數，指導訓練，提升表現。

Wellness Tips

個人化訓練計劃 一鍵即可實現

此外，鍛煉組合（Workout Routine）功能可串聯多個訓練項目，打造個性化訓練計劃；而競賽（Race）功能則可即時比對當前與過往表現，直觀呈現進步。Galaxy Watch化身專屬教練，全程助力運動之旅。

搭載全新Galaxy AI功能的Galaxy Watch新品將於今年稍後推出，並預裝全新One UI 6 Watch操作系統。此外，部分Galaxy Watch用戶將於6月起獲邀參與Beta測試計劃，用家可以搶先體驗Galaxy AI的魅力。