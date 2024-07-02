DJI與Hasselblad哈蘇聯手打造澳門首家概念店盛大開幕

澳門首家DJI x Hasselblad概念店早前於澳門正式開業，為不少喜歡拍攝的攝迷帶來全新的影像科技體驗。這家概念店的亮相，為廣大用戶提供了一個自由交流、互動體驗的舒適平台。



DJI x Hasselblad概念店開業以「超越影像邊界，共赴科技狂歡」為主題，寓意著DJI與Hasselblad這兩個代表影像創新品牌，與充滿活力與娛樂氣息的澳門之間的跨界融合。同時歌手小肥、DJI亞太區總經理林德軍、廣創集團總經理樓翔林等嘉賓共同見證了這一歷史性時刻。

DJI｜Hasselblad 於澳門開啟首間專門店

此次澳門首家門店將最先進的影像科技帶到了這個極具活力和創新精神的地標性商場，期待品牌為澳門帶來全新的飛行與影像體驗，讓科技與娛樂的融合突破新次元。DJI和Hasselblad也希望通過這個概念店，為廣大用家搭建一個自由交流的舒適平台，為合作夥伴提供相互尊重、合作共贏的機會。典禮結束後，現場來賓還齊聚店內，親身體驗了DJI最新款FPV無人機Avata 2的試飛樂趣。

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小肥以往都有用DJI Pocket系列拍攝

這家概念店共分為三個區域：產品展示區、workshop區以及VIP區。現場展出了DJI全系列的明星產品，如剛剛發布的FPV無人機Avata 2、年度熱銷的口袋雲台相機Pocket 3、專業級穩定器RS系列、獨特快拆設計的運動相機Osmo Action 4，以及輕巧便攜的無線麥克風DJI Mic 2等。哈蘇方面則帶來了旗艦相機X2D。在哈蘇大師作品的烘托下，來賓們得以近距離感受到頂級影像設備的匠心工藝與科技魅力。

澳門首家DJI | Hasselblad概念店將定期舉辦各類主題活動，如航拍技術交流、無人機試飛體驗、手持影像產品分享會等，以加深與用戶之間的互動交流，將超越想像的創新科技體驗帶給廣大用家。