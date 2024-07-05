豐澤開倉特賣場7月直擊｜iPad mini $2589／Apple Watch 5百有找
撰文：鍾世傑
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豐澤開倉特賣場 2024年7月現場直擊（正式開放walk-in)｜2024年豐澤荃灣沙咀道特賣場又再開倉了，重點特價貨有iPad、iPad Mini、Apple Watch、Dyson 吸塵機，仲有大量小米、華為手機及平板。家電方面亦有很多雪櫃、空清機、洗衣機陳列品、整修品劈價清貨，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。
荃灣豐澤特賣場每年均舉行數次開倉清貨，將手機、電腦、MacBook、家電的陳列品、整修品或退換品劈價50％ off清貨！最多人搶當然是二手有價的iPhone、iPad、Apple Watch及Macbook電腦，其次還有小米、華為、Sony、Nokia手機／平板電腦，以各式家電均會劈價出售。
以下精選值得快搶產品👇👇
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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇
🖥MacBook、手提電腦類別
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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別
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🎧耳機、喇叭及電視影音類別
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📺家電及美容類別
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荃灣豐澤開倉特賣場2024 7月詳情
日期：2024年7月5至7月14日
時間：每日早上11:30至晚上8:00
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止