CMF by Nothing3款新品推出　Phone 1大玩Sony 50MP鏡頭$2300有找

Nothing 旗下品牌 CMF 正式推出三款備受矚目的新品——CMF Phone 1、CMF Buds Pro 2 和 CMF Watch Pro 2。這些產品不僅展示了 CMF 在設計和性能上的創新，更以親民的價格定位，打破高端產品的傳統價格，主打高 CP 值路線，適合喜歡使用 Android 系統、著重 CP 值的用家。



CMF Phone 1：性能、美學設計並驅

CMF Phone 1 搭載了尖端的 MediaTek Dimensity 7300 5G處 理器，與 Nothing 共同設計，旨在提供快速、可靠且高效的性能。該手機配備了 5000mAh 大容量電池，能夠保證用家在單次充電後連續使用長達兩天。此外，CMF Phone 1 還擁有高達 16GB 的 RAM，得益於 RAM Booster 技術，使多任務處理變得更加流暢。

相機方面，CMF Phone 1 配置了強大的 Sony 50MP 後置相機，輔以專用的人像感測器，以實現更精準的散景效果。前置相機則為 16MP，適合自拍愛好者使用。所有這些功能均通過 6.67 寸的 Super AMOLED 大螢幕呈現，該螢幕具備 120Hz 自適應刷新率，保證了操作的流暢性和畫面的細膩度。

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CMF Phone 1 的系統使用 Nothing OS 2.6 Android 系統，提供快速且流暢的用家體驗，同時允許自定義界面設置，以滿足個性化需求。設計上強調適應性，用家可以更換手機後蓋的顏色，或添加額外配件，以創造完全個性化的使用體驗。

CMF Phone 1 首購禮遇

由即日起至 7 月 31 日的，只要入手 CMF Phone 1 即可獲得首購禮遇 :



(1) 創新可換式手機殼一個，價值港幣 299 元 (顏色限定 : 淺綠色或藍色)

(2) CMF 手機配件一個，價值港幣 199 元 (三選一 : 煲劇支架 / 出行卡套* / 手機掛帶*)



*卡套和掛帶須於8月上旬於購買的零售商換領



CMF Watch Pro 2：多功能智能手錶

CMF Watch Pro 2 集時尚與實用於一身的智能手錶。配備 1.32 寸的高解析度 AMOLED常亮螢幕，提供超過 100 種錶面和自訂選項，滿足不同用家的需求。該手錶支持超過 120 種運動模式，並可自動識別 5 種運動，為運動愛好者提供了豐富的選擇。

健康監測方面，CMF Watch Pro 2具備全天候的心率、血氧飽和度（SpO₂）和壓力水平監測功能。除此之外，該手錶還支持藍牙通話、音樂控制、接收通知、控制相機和查看天氣等智能功能。它的設計適合活躍的生活方式，具有IP68防水防塵等級，並擁有長達11天的電池續航時間。

CMF Buds Pro 2：升級音樂體驗

CMF Buds Pro 2 旨在通過一系列旗艦級功能提升用家的音樂體驗。擁有雙驅動單元，結合 11mm 低音驅動單元和 6mm 高音單元，配合 LDA技術、Hi-Res Audio Wireless 認證和 Dirac Opteo 技術，提供令人驚嘆的沉浸式音效。

CMF Buds Pro 2 還具備高達 50 dB 的先進混合主動降噪功能，能有效降低環境噪音。此外，該耳機內置 6 個高清麥克風，搭載 Clear Voice Technology 2.0 和 Wind-Noise Reduction 2.0 技術，確保在任何環境下都能進行清晰的通話。對於追求更深度沉浸感的用家，Buds Pro 2 的空間音效功能可將用家環繞在三維音場中。

電池續航方面，CMF Buds Pro 2 提供了令人印象深刻的 43 小時總電池續航時間，並支持快速充電，充電 10 分鐘即可播放 7 小時音樂。

發售日、售價

CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2 將在 7 月 12 日於連卡佛 Lane Crawford、1O1O、csl、豐澤Fortress 及指定零售商發售。

CMF Phone 1 (8GB +256GB)：黑色、淺綠色，售價 $2,399

CMF Watch Pro 2：深灰色、灰色、橙色、藍色 ，售價 $579

CMF Buds Pro 2：深灰色、淺灰色、橙色、藍色，售價 $499



想了解更多，可以到 cmf.tech 官網查看三款產品細節