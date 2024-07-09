近日，一名台灣網民在 Facebook@爆廢公社上分享，他的 iPhone 7 Plus 突然自燃起火，而且發現意外時並不是正在充電，幸好沒有導致受傷，只是其枕頭上燒出了一個焦黑的手機痕跡，引起一眾網民討論和關注。



網民在 Facebook 貼出照片，指他回到家時，發現眼睛被嗆到不斷流下眼淚，原來是由於備用手機 iPhone 7 Plus 自燃，釋放出的煙霧刺激眼睛引起。起火事件讓他震驚的是，當時手機並未處於充電狀態，只是靜放在乳膠枕頭上。結果，枕頭被燒出了一個清晰的手機輪廓，手機背部也出現了嚴重的燒壞痕跡。

非原廠電池惹禍

網民解釋指，起火的 iPhone 7 Plus 使用的是副廠更換的電池，電池健康度更一直顯示為100%，但有時會在使用時有發熱問題。他提醒其他網民，使用舊手機時一定要多加小心電池情況，特別是不要將手機放在容易聚熱的地方，以免發生意外。

手機電池一旦出現膨脹或漏液，應立即關閉並停用。（示意圖／unsplash@tyler-lastovich）

這則貼文迅速在 Facebook 引起了熱議，許多網友表示，自己也曾使用副廠電池，但並未發生類似情況。一些網友推測，這次事件的主要原因可能就是副廠電池質量不佳，容易發生過熱現象。有網友分享自己的經驗說：「我的 iPhone 7 Plus 也是換副廠電池，結果電池膨脹了，趕緊關機不用了。」

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用副廠電池風險

使用副廠電池雖然價格較低，但其質量和安全性往往難以保證。正如這次事件所展示的，副廠電池可能存在過熱、膨脹甚至自燃的風險。選擇更換手機電池時，應該優先選擇原廠或經過認證的高品質電池，以確保使用安全。

同時，應避免過度使用，長時間高負荷使用手機會增加電池發熱風險，建議適時休息讓手機降溫。充電時也不要長時間、過夜一直充。如果發現電池異常發熱或膨脹，應立即停止使用，如要更換電池也建議回 Apple 原廠。

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Apple 原廠換電價格：



iPhone SE 2、SE 3、iPhone 7系列、iPhone 8系列：$549



iPhone XR、iPhone XS系列、iPhone 11 系列、iPhone 12 系列、

iPhone 13 系列：$709



iPhone 14 系列、iPhone 15 系列：$779

