開冷氣閂窗原來係做錯？專家：正確要開呢個大細嘅窗　仲有助慳電

夏日炎炎，許多人一回到家，都會習慣性地關緊門窗並立即開冷氣，希望可以迅速降溫。然而，這種普遍的做法是否正確，實際上卻存在一些爭議和誤解。原來開冷氣不一定要關窗，開窗反而會有更佳效果。



開冷氣唔一定要閂窗

一名台灣網友在 Dcard 上分享，發現其老師在上課時要求開啟冷氣但不關窗戶，這讓他感到困惑，這與他一貫認知，開冷氣必須閂窗的的步驟並不一樣。網民反應兩極，有的認為開冷氣關窗是正常不過的事；亦有人指出可能是為了流通空氣，為了室內空氣流通，適度開窗是必要。

討論開冷氣開不開窗前，要先知道冷氣機的運作原理是通過壓縮機、冷凝器和蒸發器等部件將室內的熱空氣轉換為冷空氣，並循環使用。因此，冷氣機並不會大量引入外面的新鮮空氣，而是持續地處理和再循環室內的空氣。在門窗緊閉的情況下，室內空氣無法得到更換，導致空氣質量逐漸下降。

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開窗加強空氣流通

台灣基隆市政府環保局曾指出，室內空氣污染物如二氧化碳、一氧化碳、甲醛、懸浮微粒PM10、PM2.5以及細菌等會在封閉的空間內累積，對人體健康產生負面影響。開冷氣時若能適度開啟窗戶，例如開啟一個拳頭大小的縫隙，可以有效排出室內的污染物，保持空氣流通，改善空氣品質。

仲可以慳電

這樣做不僅能令空氣流通，同時也能防止因長時間在封閉空間內使用冷氣而導致的缺氧現象。缺氧會使人感到悶熱和不適，甚至可能導致更頻繁地調低冷氣溫度，反而增加電力消耗。每降低冷氣溫度 1°C，電力消耗將增加約 6%。

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