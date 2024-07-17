Galaxy Z Fold6、Z Flip6試玩活動重溫！搶先試Samsung最強AI手機

Samsung Galaxy Z Fold6、Z Flip6試玩活動重溫｜Samsung Galaxy Z Fold6、Z Flip6 在法國發布後，即火速來到香港上市，今代無論機身及功能都不少重大升級，而且加強版 Galaxy AI 更加實用好用，各位三星用家都很想躍躍欲試！

為了讓各位準買家可以更清楚 Z Fold6及Z Flip 6系列的各項設計及功能，在 7 月 15 日晚《香港01》科技玩物 HashTech 就再聯同 csl 一同舉行了 Samsung Galaxy Z Fold6／Z Flip6 的試玩活動，以下就與各位重溫當日精華。



HashTech 編輯、嘉賓即席講解 Galaxy Z Fold6、Z Flip6 新功能

現場不少觀眾對Z Fold6及Z Flip6的Galaxy AI功能甚有興趣

今次的試玩活動分為兩部份，開始時先由 HashTech 嘉賓主持 Charisse（阿C）現身說法，而主要功能則由csl AI專員 Aon 為現場觀眾以及在網上觀看直播示範 Galaxy Z Fold6及Z Flip6 的最新功能及機身設計。尤其是加強版的 Galaxy AI 講解得更為詳細。

Galaxy AI 在各方面加強功能，其雙向翻譯功能去旅行時甚為幫忙。

新加入的「人像攝影工作室」可以將人像照化身成為不同的風格的頭像，十分有趣。

現場觀眾深入實機試玩

在主持示範過後，就輪到現場觀眾親身試玩 Galaxy Z Fold6及Z Flip6 系列的各部新機，在場共有數十部實機供試玩，在試玩期間若有疑問，他們亦可以向在場的 csl 工作人員即時查詢。

有觀眾試玩過後對 Galaxy Z Fold6 各項表現都相當滿意，即時詢問 csl 工作人員有關上台出機的詳情

Galaxy AI於拍攝上加入不少實用功能

csl 獨家出機優惠

現場不少出機限定優惠，以及大量額外club積分獲取。

csl 為今次的試玩活動參與者提供了不少限定優惠，但錯過了當晚活動的朋友想出機亦一樣有著數！不論是在 csl 出淨機還是買機上台，csl 都會提供不同優惠、原廠配件贈品以及月費回贈，詳情可以參閱以下圖片👇👇👇

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