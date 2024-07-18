iPhone 16 系列發布在即，有關新款 iPhone 的消息也越來越多。其中一個備受關注的焦點是，iPhone 16 Pro 將推出一款全新的玫瑰色。每年 iPhone 的新配色，都會是開賣初期的熱炒款式，而今次的玫瑰色是否也預定了今代最炒得的 iPhone 型號呢？



鈦金屬玫瑰色登場

近日，有爆料人在微博上發布消息稱，iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將會新增玫瑰色選項。這一消息得到了多位知名分析師的佐證，其中包括著名分析師郭明錤。這意味著，今年的 iPhone 16 Pro 系列將不僅在功能上有所提升，還將在顏色選擇上帶來更大的驚喜。

Apple 一直以來都在設計和顏色上給果迷留下深刻印象。從早期的太空灰，到後來的金色、玫瑰金、以及最近的午夜綠和天峰藍等，每一種新配色都引起果迷的熱烈追捧。此次推出的玫瑰色，外媒形容這款新色一貫 Apple 的高質感設計，更提供更奢華、更精緻的感覺。

iPhone 16的鏡頭位置會有不同？（x）

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鈦金屬材質的升級

值得注意的是，新款玫瑰色並非普通材質，而是採用 iPhone 15 Pro 的鈦金屬。既提升了使用質感和耐用性，又減輕了重量，更在抗磨損和抗腐蝕方面將有顯著提升。從傳聞看來鈦金屬玫瑰色不像現時的紅色，更傾向於淺色系，又不如一般粉紅色鮮艷。

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炒家留意機款？

每年 iPhone Pro 系列的新配色，大多成為剛推出時炒賣情況最熱烈的一款，因為在搶機的期間，都會成為最快斷貨的款式。如果對鈦金屬玫瑰色 iPhone 16 Pro 有興趣的果迷，到時新機公開發售後，就要更留意 hashTECH 分享的買機攻略，第一時間入手新 iPhone 搶先玩新色、新 AI 功能。