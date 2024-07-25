Google Play 上每日都會上架大量 App，就連在 IG、Facebook 的廣告都會推薦各式各類的 App，可是當用真正實用的又有多少呢？很多人或多或少都曾下載過一些完全沒用的 App，不只浪費流量下載，更怕安裝了內藏惡意軟件的 App。正因如此，Google 將加強 Google Play 監察，進行一次大規模的清理行動，將一些低品質和有限功能的 App 下架。



現時一些質量不佳的 App 都能夠通過審核，進入 Google Play。根據 Google 官方宣布的政策，Google將移除那些風險高或質量低的 App。這些應用程式主要分為四類：

1）沒有特定功能的 App，例如僅包含文字或PDF文件的應用程式

2）內容極少且不提供有吸引力的 App，例如單一壁紙應用程式

3）功能無法運作的App，如打開後一片空白，就是功能按鈕失靈

4）異常運行的 App，如打開後會出現當機、強制關閉、無法安裝的應用程式



此外，異常運行的 App 是這次清理的重點。這類 App 通常無法在手機上正常安裝、加載，會頻繁崩潰、強制關閉或當機。這些無法提供穩定、流暢用戶體驗的 App，將被從Google Play 中移除。

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新政策將於 8 月 31 日生效，這可能會對許多 Google Play 上的 App 產生影響，其中甚至包括一些有用家仍使用的 App，不過總體來說，把低效 App 剔除，讓用家更放心地下載和使用應用程式。

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其實，這並不是 Google 第一次對低品質 App 進行清理。早在 2020 年，Google 就曾因違反垃圾信息和最低功能政策，移除了部分 App，包括部分由內地開發的 App。這些 App 在被移除前已被數百萬用家下載，但因不符合 Google 的品質標準而被下架。隨這次新政策的實施，可以預見更多 App 可能會從 Google Play 中被移除，即使已被數百萬用家下載使用。

資料來源：Android Police