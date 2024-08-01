巴黎奧運｜張家朗得獎自拍用呢部手機　全部選手獲一部奧運限定版

巴黎奧運 2024 進行得如火如荼，香港隊今屆奧運成績彪炳，先後由江旻憓、張家朗為港隊奪得歷史性兩金。睇選手們在頒獎台領獎時，有沒有發玩多了一個自拍環節，這是巴黎奧運其中一個打破傳統的安排，當中使用的 Galaxy Z Flip6 亦成為全球觀眾的焦點。原來除了選手們上台自拍使用，Samsung 在今屆奧運會登場的頻率亦相當高。



Samsung 由 1988 年參次參與奧運以來，到今屆巴黎奧運都是全球奧運和帕運合作夥伴，因此 Samsung 手機在巴黎奧運，亦成為觀眾其中一個賽事外討論度高的內容之一。如果有睇「香港劍神」張家朗衛冕劍擊男子個人花劍金牌的話，應該會發現三名獎牌得主在頒獎台上自拍的一幕。

其實過去的奧運會上，都是禁止運動員攜帶個人物品（包含手機）參加頒獎儀式，只有獲授權的媒體才能拍照。巴黎奧運首開先例，允許獎牌得主使用大會提供的Galaxy Z Flip6 奧運特別版自拍，記錄光輝的得獎時刻。

全員送 Galaxy Z Flip 6 奧運限量版

除此之外，Samsung 更向參加巴黎奧運的約 1 萬多位選手，每人送一部 Galaxy Z Flip 6 奧運限量版，從選手的開箱片可以睇到，黑金色的 Galaxy Z Flip 6 奧運限量版，在機背位置更印有奧運五環標誌，相當有紀念價值。

Galaxy S24 Ultra轉播奧運！

大家有沒有看塞納河舉辦的歷史性開幕式呢？過萬名選手搭乘所屬國家代表隊的船舶沿著塞納河順流而下，成為史上最開放空間舉行的開幕式。而在家中開轉播時的前排座位視角畫面，就是 Samsung 在選手乘坐的 85 艘船的船頭和兩側，都架設逾 200 部 Galaxy S24 Ultra 所拍攝而來。同時，這些已安裝好的 Galaxy S24 Ultra 亦會為奧運帆船賽事做轉播。