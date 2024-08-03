阿媽接詐騙電話誤當鬼來電 拜神求護身符防邪靈 即睇網路防騙貼士｜騙徒手法層出不窮，但偶爾都有人中招。不過最近有網民卻在網上分享母親接到騙徒電話，並有意想不到的神展開，即睇詳情！



阿媽接詐騙電話誤當鬼來電

有台灣網民在論壇上發文指「媽媽誤以為詐騙電話是鬼來電」，稱從7月中開始自己的母親就一直接到+886的境外詐騙電話，幾乎每天都會接到，甚至一天接到2-3次，樓主向母親解釋是詐騙電話，掛掉就好不用理會，但母親卻越來越緊張，指對方連她買了什麼東西、銀行、手機號碼等私人資料都能說出來，應該是有鬼在作祟，於是每天去寺廟拜神求護身符。

有台灣網民在論壇上發文指「媽媽誤以為詐騙電話是鬼來電」(Dcard)

每天去寺廟拜神求來的護身符。(Dcard)

鬼來電劇照

網民：總比騙掉錢好

秋香到寺廟拜神 (唐伯虎點秋香 劇照)

帖文一出，引來大批網友回應，不少人都認為雖然伯母做法有趣但總比被騙掉錢好指「換個角度來看，媽媽這麼怕的話就不會被騙錢了」、「媽媽好單純，還沒有被騙錢很神奇（？）」，亦有網民擔心伯母會變為被神棍騙錢。

即睇網民回應⬇

3招電話防騙貼士

雖然樓主的媽媽誤將詐騙電話當成鬼來電，不過確實有些騙子真的像冤鬼纏身一樣不停騷擾用家，想要提防騙子，即睇3招電話防騙貼士。

1. 認清官方聯絡方式 留意SMS「#」認證



了解平台主動聯絡客戶的方式，如銀行及電訊商官方短訊會由「#」開頭發送。

2. 留意「藍剔」認清官方帳號認證



確保聯繫的商戶社交媒體及WhatsApp帳號已取得官方「藍剔」認證。

3. 核實來電者身份



可以使用HKJunkCall或香港警方的「防騙視伏器」判別公營機構的來電，以免流出重要資訊。HKJunkCall另設白名單，HKJunkCall亦強調回報訊息不容許包括號碼持有人的個人資料，網站也有機制防止起底等行徑，讓市民在使用時更安心。一旦對來電者身份感到疑惑，應立即核實其身份，勿因心急或恐懼向對方交出個人資料。