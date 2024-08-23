電腦節2024｜華碩夏日賞優惠低至74折　TUF Gaming F16減$4,000

香港電腦通訊節 2024 將在 8 月 23 日～ 26 日舉行，每年電腦節各大廠商都會推出會場限定優惠，因此吸引不少人入到掃貨。今年，ASUS 推出「華碩夏日賞」，由即日起至 8 月 31 日，精選產品優惠低至 74 折，在電腦節會場更有限定優惠連環賞，正想入手 Notebook 的話，就絕不要放過今次優惠！



香港電腦通訊節 2024 將在 8 月 23 日～ 26 日舉行

華碩夏日賞 - 電競、文書機一應俱全

TUF Gaming F16 （2024）減$4,000！

入電腦節可能不少人是為了買電競機，ASUS 「華碩夏日賞」優惠中，人氣的 TUF Gaming F16 （2024）劈價 $4,000，只要 $13,998 就能夠入手（原價$17,998）。ASUS 經典的 TUF 系列電競手提電腦，2024 年版升級使用「滿血版」GeForce RTX 4070 遊戲顯示卡，再搭載 Intel Core i7-13650HX 處理器，市面上的 3A 大作都能輕鬆駕馭。

打機講究的當然還有視覺享受，TUF Gaming F16 （2024）採用 FHD 165Hz/3ms 並支援 G-SYNC 技術的螢幕，16:10 長寬比的窄邊框螢幕以及 90% 螢幕佔比，無論身在何處，只要打開TUF Gaming F16 （2024）都能夠享受無與倫比的身歷其境體驗。

TUF Gaming F16 （2024）電競手提電腦更具有 MIL-STD-810H 軍規標準的振動和衝擊抵抗能力，就算要帶出街、旅行、公幹打機，都提供到足夠的耐用度信心給玩家。

電腦節限定優惠

只要入場在電腦節購買任何 ROG 系列及指定 TUG Gaming 手提電腦（包括TUF Gaming F16），即送 GaN 100W 全方位快充旅行插座連 USB-C PD 100W LED 尼龍編織快充線（1.2米） ，總值 $498，限量150套，送完即止。正打算入手電競手提電腦的話，怎能錯過可以享有更多禮品的電腦節會場限定優惠。

Vivobook 16 減 $3,000！

如果想入手文書機的話，ASUS 「華碩夏日賞」優惠中也有適合的優惠。配備 180° 螢幕轉軸、視訊鏡頭遮罩的 ASUS Vivobook 16，使用ASUS AI 降噪技術，可以讓用家無噪音召開視訊會議。同樣具備 MIL-STD-810H 美國軍用標準測試認證，適合經常要攜帶外出使用的用家。

電腦節限定優惠

ASUS Vivobook 16 即日起由 $8,298 減至 $6,498，減 $1,800！電腦節會場限家更加送 16GB RAM，換句話說，加上本身跟機的 16GB，即有高達 32GB RAM 配置！

另外，電腦節 ASUS 設有 AI PC 體驗區，可以試玩到最新的ASUS AI PC ，包括 ProArt P16、Vivobook S 15、ROG Zephyrus G 16 等。使用電腦節優惠券購買 AI PC，更即減$1,000，千萬不要錯過 ASUS 電腦節精彩優惠。