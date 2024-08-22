MSI電腦節2024優惠｜電競筆電$4,999起　$20快閃搶活動不能錯過！

香港電腦通訊節 在 8 月 23 日～26日於灣仔會展盛大舉行，而 MSI 也將為玩家們帶來一系列不可錯過的優惠。除了最新的手提電腦系列減價，更準備了多款場內限定優惠及精美禮品。打算到電腦節買手提電腦的話，絕不能錯過 MSI 的優惠。



MSI 電腦節 2024:攤位F01 、 J17 - 20 、 M11 – 14 / Claw體驗區 A24

$20快閃搶！

MSI 特別推出「$20 快閃搶」活動，在電腦節期間，有機會以低至 $20 的驚喜價格搶購指定商品。這一活動將以快閃、毫無預兆的方式舉行，因此入場時需要時刻關注，準備好迎接突如其來的超值優惠。

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MSI 年度最抵優惠

MSI Katana 15 B13VFK 作為 MSI 今年的主打產品之一，以卓越的性能和流暢的畫面表現，讓玩家在遊戲中體驗最極致畫面。其搭載 Intel Core i7-13620H、RTX 4060 高效能處理器和先進的顯示卡，將遊戲體驗推向全新高度，讓用家能夠輕鬆駕馭任何 3A 大作。

Katana 15 B13VFK – 極速更新，流暢畫面

Sword HX B13VGKG 則是另一款不容錯過的優惠機型，這款為 RPG 遊戲愛好者量身打造的手提電腦，具備強大的運算能力和出色的圖形表現，配置 RTX 4070 顯示卡提供極高效能，讓電家能夠沉浸在遊戲的世界中，享受無與倫比的遊戲快感。

Sword HX B13VGKG – 極筍4070

對於需要一款輕便實用的手提電腦來應對日常工作和學習需求的用家，MSI Modern 14 C13M 無疑是最佳選擇。這款輕薄筆電以鋁合金材質打造，不僅耐用且時尚，適合出差或常移動的學生們使用。

Modern 14 C13M – 文書精選

電腦節限定優惠機款

MSI 將在電腦節上推出多款場內限定優惠機型，其中最受期待的當屬 Vector 系列。專為遊戲玩家和創作者而設計，以其強大的運算能力和頂級配置，成為追求極致性能的用家的絕佳選擇。不論是進行高效能遊戲還是處理大型創作項目，Vector系列都能提供卓越的表現。

Vector 16 HX A14VHG – 20周年特別版

Prestige 系列則是 MSI 針對商務人士推出的精選筆電，具備出色的便攜性與強大的效能表現。這款商務筆電採用鎂鋁合金材質，輕巧便攜的設計讓用家能夠隨時隨地進行高效工作。

Prestige 16 AI Studio B1VEG – 高續航，AI體驗

Prestige 13 AI Evo A1MG – 極致纖薄，卓越效能

互動體驗區

今年電腦節的另一大亮點是 MSI Claw 的互動體驗區。MSI Claw 是全球首款搭載Intel Core Ultra 處理器的高效能遊戲手提機，支援最新的 Intel XeSS 技術，能顯著提升遊戲的FPS，為玩家帶來極致的遊戲體驗。無論是一般遊戲還是要求更高的 3A 大作，MSI Claw 都能輕鬆應對，讓玩家體驗到前所未有的遊戲流暢度與沉浸感。

手提遊戲機Claw提供超筍展場限定價

MSI 特別設立的遊戲掌機互動體驗區，將讓參觀者親身體驗這款革命性設備的強大功能。對於熱愛遊戲的玩家而言，這無疑是一次不可錯過的機會，來感受 MSI Claw 帶來的震撼遊戲體驗。

別忘了到大會特別設置之遊戲掌機互動體驗區賞玩MSI Claw

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