iPhone 17手機內存傳配備12GB比今季16多4GB 再等一年值得嗎？｜蘋果發佈會將會在9月舉行，最曯目的莫過於iPhone 16。不過近日竟然有傳2025年推出的iPhone 17手機內存容量將會比iPhone 16 更加多，這樣的iPhone 16還值得買嗎？即睇詳情！



系統記憶體很重要．唔夠RAM用唔到AI

智能電話除了儲放各種app、相片影片資料的內置記憶體，另外還有系統運算用的系統記憶體，現時iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 配備 6GB RAM，而 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 則配備 8GB RAM，容量大少直接影響手機運算能力，因此未仔只有 iPhone 15 Pro ／ Pro Max 可以支援Apple Intelligence（Apple 的AI）。

iPhone 15 Pro (Apple)

推測iPhone 16內存8GB RAM起跳

為了配合Apple Intelligence，蘋果即將推出的四款 iPhone 16 機型都預計會配備 8GB RAM，傳聞中的 iPhone SE 4也可能會在春季推出。然而，在周三(24日)的微博貼文中，有一個名為「手機晶片達人」的用戶表示，2025年的 iPhone 17系列機型將配備 12GB RAM，以配合更先進的AI功能。他在帖文中指：「要換AI iPhone ，也許2025 的iPhone17 才是好選擇。今年的i16 內存只有8GB，主要是cloud端的AI，明年的i17 內存有12GB，有更多的edge AI 應用。給預算有限要換iPhone的人參考，當然土豪就不用考慮了。」

，在周三(24日)的微博貼文中，有一個名為「手機晶片專家」的用戶表示，2025年的 iPhone 17系列機型將配備 12GB RAM，以配合更先進的AI功能。 (微博：手機晶片達人用戶)

有指未來Apple的Apple Intelligence會使用Edge AI 技術，無須透過雲端，直接在裝置上運用，故此可能會對裝置的要求更高。Apple 為iPhone增加RAM的傳言並不是最近才傳出。早在2024年5月投資公司海通的研究報告中，分析師Jeff Pu 聲稱iPhone 17 Pro 和Pro Max 將配備12GB RAM。

蘋果即將推出的四款 iPhone 16 機型都預計會配備 8GB RAM，傳聞中的 iPhone SE 4也可能會在春季推出。 (MacRumors)

「手機晶片達人」曾成功預測iPhone 功能

洩密者「手機晶片達人」有準確預測的紀錄。 他曾先後率先透露iPhone 7 將具有防水功能，iPhone 14 機型將繼續使用 A15 Bionic 晶片，以及更先進的 A16 晶片將是 iPhone 14 Pro 機型獨有，所以不少人都認為今次他的預測也會相當準確。不知道大家又覺得為了多4GB而等多一年才買新iPhone呢？

洩密者「手機晶片達人」有準確預測的紀錄。 他曾先後率先透露iPhone 7 將具有防水功能 (Apple)

資料來源：Mac Rumors