PS5大作《宇宙機器人》（Astro Bot）試玩報告｜喜愛可愛機器人Astro Bot的粉絲有福了！PlayStation Studios旗下的Team Asobi工作室，將再次帶來這個深受歡迎的角色，推出PS5獨佔大作《宇宙機器人》。記者日前有幸搶先試玩，在此跟大家分享遊戲的特色和感受。



從PS5免費試玩到獨立大作

相信不少PS5玩家對Astro Bot都不會陌生。這個可愛的小機器人最初在PS5主機免費預載的《Astro's Playroom》中亮相，透過一系列趣味十足的關卡，展示了PS5獨有的DualSense手掣功能。沒想到憑藉討喜的形象和創新的遊戲設計，Astro Bot竟然紅到獨當一面，PS決定推出這款《宇宙機器人》獨立遊戲。

PS5飛船慘被綠色怪魔截劫，所有Astro Bot四散不同宇宙地方。（遊戲截圖）

雖然同樣是採用第三人稱的3D動作平台玩法，但從試玩來看，《宇宙機器人》的製作規模和野心顯然遠超《Astro's Playroom》。遊戲設定Astro要前往各個星球拯救同伴，穿梭於沙灘、叢林、火山等多樣化的關卡，官方透露共有超過50個獨特的星球等待探索。

遊戲的操作用盡DualSense的所有功能（遊戲截圖）

換上拳套，打得更勁。（遊戲截圖）

而為了應對層出不窮的敵人和障礙，Astro也獲得了15種以上的全新能力，像是可以擊飛拳頭的雙生小蛙手套、火箭動力鬥牛犬等等，讓它爬上陡峭表面、粉碎高牆、飛越深淵。另外遊戲還加入了儲存點系統和更富挑戰性的關卡設計，整體遊戲時間勢必大幅拉長。

進入宇宙不同地方冒險（遊戲截圖）

充分利用DualSense獨特功能

作為PS5的「最佳代言人」，《宇宙機器人》當然也要善用主機的特色。試玩時記者深切感受到，DualSense手掣的觸覺回饋和自適應扳機功能被發揮得淋漓盡致。Astro的每一下跳躍和著地，都能從手中感受到不同材質、重量的模擬；而操作各種工具時，扳機也會提供獨特且貼切的阻力。再配合3D音效和4K畫質，整個星際冒險躍然眼前，彷彿就在其中。

可以拉彈弓手，彈射更遠的地方。（遊戲截圖）

另一個讓人會心一笑的細節，是遊戲中處處可見PlayStation歷史的致敬元素。從關卡設計到敵人造型，都藏有不少經典遊戲的影子。甚至還可以收集扭蛋，解鎖150多位索尼遊戲角色的模型。對於資深玩家而言，光是尋找和收集這些彩蛋，就足以帶來莫大樂趣。

目標要拯救一眾Astro Bot，更包括一些經典角色，如「古惑狼」。（遊戲截圖）

可以看到PocketStation在自己的星球內。（遊戲截圖）

PS Portal串流暢玩無礙

記者還借此機會，用全新推出的PS Portal遙控遊玩裝置體驗了本作。透過家中Wi-Fi網絡串流遊玩，畫面和操作完全沒有延遲，就像直接在電視上PlayStation遊玩般流暢。藉由PS Portal的便攜性，即使客廳電視被佔用，也可以到房間或其他地方繼續冒險，相當方便。

利用PS Portal玩完全流暢！（遊戲截圖）

綜合以上試玩體驗，《宇宙機器人》無疑是一款野心勃勃的3D動作遊戲，既有出色的遊戲性內容，又能充分展示PS5主機的特色，更洋溢著滿滿誠意的致敬要素。作為PlayStation Studios的獨佔大作，品質絕對有保證。

《宇宙機器人》9月6日全球發售，提供實體/數位版，售價分別是港幣468/468元，數位豪華版則為港幣568元。預購還能獲得一系列遊戲內外觀獎勵。喜歡Astro Bot或3D動作遊戲的玩家，千萬不容錯過！

