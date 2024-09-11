滬港雙城攜手發揮數據要素乘數效應　香港隊伍勇奪兩項殊榮

近日於上海舉行的「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」決賽中，來自香港和上海的精英團隊展現了數據應用領域的創新實力。本次競賽共有來自香港的 8 支隊伍和來自上海的 12 支隊伍進入決賽，並向評審團展示了他們的創新數據解決方案。

最終，香港的靈宙控股有限公司和香港理工大學脫穎而出，分別獲得「最佳智慧出行大獎」和「最佳智慧生活大獎」，而上海的中國聯通上海分公司及上海生騰數據科技有限公司則分別榮獲「最佳智慧環境大獎」及「最佳智慧經濟大獎」。值得一提的是，上海生騰數據科技有限公司更再下一城，勇奪本次競賽的最高榮譽—「評審團大獎」。



香港特區政府數字政策專員黃志光先生親臨現場

為了鼓勵和支持香港參賽隊伍，香港特區政府數字政策專員黃志光先生前往上海，為他們打氣並擔任「評審團大獎」的評審，並與上海市數據局副局長邵軍博士一同擔任頒獎嘉賓。在頒獎儀式上，黃志光先生向所有獲獎團隊表示祝賀，他指出：「這些年來，滬港兩地無論在商貿、金融、創科等多元領域上的合作都不斷拓展和深化，成果豐碩。我期望所有參賽者在數據發展的路上取得更多突破和進步，共同譜寫滬港數字經濟合作的新篇章。」

數字政策專員黃志光（前排中）聯同各香港評審、支持機構與決賽隊伍參與競賽頒獎典禮。

數據驅動創新 智慧城市前景廣闊

本次競賽中，香港隊伍展示了智慧城市發展方面的創新應用。靈宙控股有限公司的創始人黃鉅煒通過分析汽車流量和道路網絡等開放數據，精確模擬城市交通堵點，並提出了「綠波優化」方案，不僅為城市交通提供更高效的規劃，還為未來無人駕駛技術的發展奠定基礎。另一方面，香港理工大學的團隊則利用人行道網絡和結合地理信息要素，構建社會無障礙出行道路網絡，為殘障人士提供了更加便捷的出行選擇。這些創新的解決方案為智慧城市的建設提供了新的可能性，並展示了數據在城市治理中的巨大潛力。

數字政策專員黃志光（右二）與奪得「最佳智慧出行大獎」的香港隊伍靈宙控股有限公司代表（右一）和「最佳智慧生活大獎」的香港理工大學代表（左一及左二）合照。

滬港深度交流 競賽成果豐碩

在參與競賽決賽和頒獎典禮之餘，香港代表團還參訪了多家上海的知名創新科技機構，進一步了解內地的數據應用生態圈及最新發展。參訪的企業包括市北高新企業AI體驗館、上海軟件中心區塊鏈生態展示大廳、示範新能源汽車科技的EV-AI智行港及滴水湖AI創新港。這些參訪活動不僅加深了香港與上海在數據領域的相互了解，也為未來的合作打下堅實基礎。

代表團還參加了在臨港舉行的競賽成果展，與內地的參賽隊伍進行了深入的圓桌分享和討論，向業界展示各自的創新應用方案，並進行商業對接，拓展商機，並進一步釋放數據要素的價值。

競賽的策劃與意義

是次競賽由香港特區政府數字政策辦公室與上海市數據局攜手策劃，旨在通過培訓和競賽，探索香港與內地在數據協作上的發展潛力。本屆競賽以「雙城數據、共建產業平台」為主題，涵蓋了智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大範疇，共錄得超過70支來自滬港兩地的企業和院校隊伍參賽。競賽不僅為兩地的數據應用發展提供了展示平台，也推動了智慧城市和數字經濟的協同發展。

隨著競賽的成功舉辦，滬港兩地的數據合作進一步深化。本次競賽中的優秀隊伍更有機會被提名參加由國家數據局及相關部門首次舉辦的國家級2024年「數據要素x」大賽，與內地的數據英才交流較量，為兩地的數據協作和創新發展帶來新機遇。未來，隨著滬港兩地在數據領域合作不斷深化，我們期待著更多創新成果的誕生，共同推動智慧城市和數字經濟的發展。

更多競賽詳情，可瀏覽競賽的官方網站: https://hkshadata.org