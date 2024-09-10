iPhone 16 價錢發售日公開｜實體快門鍵、2鏡頭3焦距、Pro屏幕｜Apple發佈會在今日（10日）凌晨1時舉行，今年以「It's Glowtime」為主題，並將會發佈新一代iPhone16，即睇新系列iPhon16的重點功能。



iPhone 16 機身、尺寸、屏幕介紹

iPhone 16的屏幕亮度可以按照日間及夜間光線調整，最高可以到達2000nits，最暗可以達至1nits （基本規格同iPhone 16 Pro系列同樣）。而屏幕採用了新的玻璃陶瓷，比其他手機玻璃面板硬50%。iPhone 16 尺寸為6.1"，iPhone 16 Plus為6.7"。另外今次增設了上代iPhone 15 Pro系列的Action Button，可以用實體按鍵去設定shortcut例如手電筒等等。

iPhone16 機身、尺寸、屏幕介紹

iPhone 16 A18晶片

iPhone 16採用了Apple Silicon A18晶片，A18晶片採用第二代3nm投術打造。有2個性能核心（performance cores）及4個效能核心（efficiency cores）。CPU比iPhone 15快30%，在同樣的表現下比iPhone 15用少30%電力。A18配有5-core GPU，同樣表現下比iPhone 15快40%，電力用少35%。

iPhone16 CPU-A18晶片

A18配有5-core GPU，同樣表現下比iPhone 15快40%，電力用少35%。

Apple Intelligence 功能下月推出｜保障私隱、Genmoji

之前有不少人都擔心使用Apple Intelligence之後，自己的資料會被上傳到雲端之類的伺服器儲存，造成私隱問題。今次發佈會中指明Apple Intelligence不會被儲存到其他地方。

Apple Intelligence可以在任何一個文字編輯的位置使用，可以讓AI助手協助，按照平台及對象修改語氣及行文格式。另外亦可以透過文字生成Genmoji及圖片。

Apple Intelligence可以在任何一個文字編輯的位置使用，可以讓AI助手協助，按照平台及對象修改語氣及行文格式。

可以透過文字生成Genmoji及圖片。

Apple Intelligence亦可以應用在相簿之中嘅，可以輸入關鍵字去搜尋相片及影片，亦可以輸入指令讓AI去將不同相片及影片串連起來。另外在管理相簿時，Apple Intelligence可以自動刪除重複相片。以及智能消除雜物。

另外Apple Intelligence會按重要程度去排序信息及通知，同時會顯示摘要。在收發信息時，亦可叫Siri發送特定內容的相片。

Apple Intelligence會按重要程度去排序信息及通知，同時會顯示摘要。在收發信息時，亦可叫Siri發送特定內容的相片。

Apple Intelligence 的 beta 測試版將於今年稍後隨 iOS 18 更新推出，適用於 Siri 和裝置語言均設為英文 (美國) 的所有 iPhone 16 型號、iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max。而中文將於明年才正式推出。

相片快門鍵

今次iPhone 16另一個重點就是實體快門鍵，用定可以透過這個相機按鈕去讓AI快速搜尋相片中的內容，例如查詢眼前餐廳的資訊或狗狗的品種。另外亦可以按下意按鈕快速打開相機App。

今次iPhone 16另一個重點就是實體快門鍵，用定可以透過這個相機按鈕去讓AI快速搜尋相片中的內容，例如查詢眼前餐廳的資訊或狗狗的品種。

按鈕可以「輕按」及「按」操作，輕觸可以控制Zoom及光圈等功能，而按則可以用來控制快門。今次的iPhone 16主鏡頭為4800萬像素，另外有1200萬像素的長焦鏡頭，2個鏡頭可以拍出4個焦段的相片（分別為13mm、26mm、52mm及微距）。影片方面最高可支援4K60FPS杜比拍攝，以及拍攝空間照片。

今次的iPhone 16主鏡頭為4800萬像素，另外有1200萬像素的長焦鏡頭，2個鏡頭可以拍出4個焦段的相片。影片方面最高可支援4K60FPS杜比拍攝，以及拍攝空間照片。

硬件設備&衛星短訊功能

今次iPhone 16改善了芯片周圍的架構，提升散熱效果，讓iPhone 16在玩遊戲時的性能可以提高至最高30%，另外有光線追蹤功能，在玩遊戲時能更加精準地呈現水面反射的陽光。

另外iOS 18允許用家在撥打SOS緊急電話時開啟FaceTime功能，展示自己周圍畫面，以及可以用衛星短訊，不過暫時只對美國及加拿大開放使用。

價錢及顏色

顏色：群青色／湖水綠色/粉紅色/白色/黑色

顏色：群青色／湖水綠色/粉紅色/白色/黑色

iPhone 16售價：$6899起

iPhone 16 Plus售價：$7699起

9 月 13 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 20 日起發售。