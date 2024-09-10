Apple Watch 10 價錢發售日｜大屏薄身偵測睡眠窒息｜Ultra 2新色｜Ultra 2新色新帶｜Apple發佈會在今日（10日）凌晨1時舉行，除了重點iPhone 16 系列，更發佈了Apple Watch 10和Watch Ultra 2改色版，即睇新錶重點功能。



Apple Watch Series 10機身配置｜最大屏幕、最薄機身

全新Apple Watch Series 10 主打是歴代最大屏幕及最薄機身，屏幕比起Series 9 大 30%；機身厚度為 9.7mm，比Series 9 薄10%，原因是改良了內部零件，比如喇叭細了30%、更將天線改為外建在錶身出面，不單節省空間、更改善接收。

機身使用更耐用的ion X物料，鋁製錶殼版本比Series 9 輕 10%，鈦錶殼機身比不鏽鋼 Series 9 輕近20%。採用了OLED屏幕，並會偵測角度，如果偵測到錶面打斜的話，亮度會提高40%，方便在不同角度清楚看到錶面資訊。

充電｜30分鐘充80%電

新的金屬背面裝備了更高效的充電線圈，令Series 10成為有史以來充電速度最快的Apple Watch，只需要充電15分鐘即可用長達八小時，大約30分鐘內就可將電池充電到80%。

Apple Watch Series 10功能｜S10晶片檢測睡眠窒息

今次的Apple Watch Series 10使用S10晶片，可以檢測到撞擊或跌落，另外亦提供即時翻譯功能，可以與不同國家的人即時溝通。

今次的Apple Watch Series 10亦十分注重健康功能。可以提醒用家吃藥，檢查是否有心律不正以及其溫度。而最重點的一項功能就是檢測睡眠窒息，今次的Apple Watch Series 10可以追蹤心率、呼吸頻率和手腕溫度等關鍵夜間指標，可以幫助識別用家是否患有睡眠窒息。 使用者可以在「健康」應用程式中檢視他們的睡眠窒息情況，並且可以在一個月、六個月或一年內檢視。

水深水溫感測｜助水上活動

Apple Watch今次亦有助水下活動，機身具有50米防水等級、配有自動行程檢測，另外用watchOS 11可以加入了自定義鍛鍊。 除此之外，新的深度計和水溫感測器，可以測量到水下6米，適合浮潛或在游泳池或海洋中玩耍。

另外watchOS 11引入了新的潮汐應用程式。用家可以查看全球海岸線和衝浪點的七天預測潮汐資訊，包括潮漲和潮退、潮汐高度和方向以及日出和日落資訊，用家還可以在地圖上檢視他們位置附近的海灘。

喇叭播放音訊和語音隔離功能

音訊現在可以透過Apple Watch Series 10的內建喇叭播放。用家可以直接在Apple Watch上收聽Podcasts和音樂等音訊。Apple Watch Series 10更使用了新語音隔離神經網路，在電話或FaceTime音訊通話期間可以抑制背景噪音，令對方可以更清晰聽到用家聲音。

錶面設計

Apple Watch首次採用拋光鋁製表面，具有反光光澤。此外Apple Watch Series 10採用航空航天級拋光鈦金屬，取代了前幾代的不鏽鋼。 新款5級鈦金屬錶殼具有更強的反光、如同珠寶般的飾面，同時比不鏽鋼的Apple Watch Series 9輕近20%。

Apple Watch 10銷售資訊

Apple Watch 10｜香港價錢／發售日

發售日期：即日起預訂，9 月 20 日起發售

鋁金屬錶殼售價：$3199起

鈦金屬錶殼售價：$5499起

Apple Watch Ultra 2 推出黑色鈦金屬版

擁有所有蘋果產品中最亮的屏幕，亮度高達3000 nits的錶王：Apple Watch Ultra 2 推出色鈦金屬版，並同時發售4款新錶帶，每款都是為特定的極限運動設計。而隨住Series 10的發售，WatchOS亦同步更新，Apple Watch Ultra 2 將提供上文所述的各種功能。

49毫米的錶殼專為最惡劣的環境而設計，並已透過國際公認的潛水配件標準EN13319認證。防水100米及有IP6X防塵。電池續航時間長達36小時，低功耗模式下的電池續航時間長達72小時。Apple Watch Ultra 2的新黑色鈦表面採用5級鈦上的鑽石狀碳物理氣相沉積塗層使其防刮擦和耐用。 背面水晶由匹配的深色氧化鋯製成。Apple Watch Ultra2今次更推出鈦金屬米蘭網織手環，靈感來自潛水員歷史上使用的網眼，重量輕，耐腐蝕。

Apple Watch Ultra 2香港發售／價錢資訊

發售日期：即日起預訂，9 月 20 日起發售

錶殼顏色：原色/黑色

登峰手環/越野手環/海洋錶帶售價：$6399起

鈦金屬米蘭網織手環售價：$7199起