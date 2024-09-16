消委會 投影機 評測｜現時有不少人會選擇使用投影機代替電視機，特別是在房間使用，投影機的靈活性可以更方便在不同大細的室內空間使用。消委會最新測試了 10 款投影機，測試影像質素﹑使用方便程度﹑省電程度等，發現在投影機選擇中，可攜式投影機在影像上較難提供好的質素。



消委會測試 5 款4K投影機，以及 5 款可攜式投影機，當中包括 BenQ﹑ViewSonic﹑EPSON，以及 Samsung The Freestyle 等，多款大熱的品牌和型號，由試影像質素﹑使用方便程度﹑省電程度﹑寧靜程度﹑機身溫度控制 5 方便比較。

4K 投影機

4K 技影機的型號由 $9,999～$15,988 不等，當中有 4 款都能取得 4 星總評，只有極米 HORIZON Ultra 為 3.5 分，原因與影像對比度欠佳﹑色彩不夠自然有關。5款機型中，EPSON EH-LS650 的影像質素評分最高，達到 4.5 分，測試亮度超過 2,100 流明，色彩﹑清晰度都有不錯的表現。

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可攜式投影機

可攜式投影機大多在寧靜程度﹑機身溫度上有較好表現，如果對影像質素有較大要求的話，可攜式投影機即難以提供好的質素，甚至有 3 款投影機只有 1.5 分的影像質素評分，包括人氣的 Samsung The Freestyle。這類投影機只能作為在特定情況下的代用品，在表現上難以完全取代電視。

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資料來源：消委會