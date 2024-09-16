iPhone 16系列最抵出機攻略｜上台月費比較 機價即減$2500有方法

iPhone 16 系列終於推出，今代唔止加入相機控制按鈕﹑Apple Intelligence﹑4800 萬像素超廣角相機等新配置，更有好搶眼的全新「沙漠鈦」顏色，絕對是果迷換機時的必搶新色。想知點先可以用至抵價出機，同時拎足優惠的話，以下出機攻略就一定要睇！



今代新 iPhone 的焦點同樣落在 Pro 系列機型上，全因iPhone 16 Pro 系列繼續使用鈦金屬設計的同時，更提供全新「沙漠鈦」色，配合窄邊框設計以及精密噴砂處理，絕對係市場熱搶款式。

iPhone 16 Pro焦點新功能試玩

記者上手實測 iPhone 16 Pro，首先最具特色的設計，必數全新的相機控制按鈕。位於手機右側，明顯是方便用家在打橫使用 iPhone 時，能更快速操作相機，甚至在不解鎖手機的情況下即可使用，除了影相更專業之外，自拍亦同樣夠晒方便。

實測按下按鈕即可啟動相機，再次按下即可拍照，長按則可以開始錄影。而且相機控制按鈕不僅具備觸覺反應，還支援滑動操作，可以通過滑動來進行變焦。此外，輕按兩次可以在景深、曝光和攝影風格等不同設置之間切換，要操作影相拍片，都比以往輕鬆得多。

iPhone 16 Pro 換上超窄邊框設計，配合5G網絡睇片，全屏效果有更佳沉浸感。

另外同步測試iPhone 16 Pro 網速表現，於觀塘區配合SmarTone網絡，下載速度可達500Mbps以上，要用來Share最新支援的 4K 120fps超高清影片、或者稍後登場的AI功能，都綽綽有餘。

呢個台入手iPhone 16，有現貨兼有優惠

雖然同往年一樣，iPhone 16系列仍然熱搶，不過筆者最近就留意到，指定型號的iPhone 16 Pro及 Pro Max系列淨機現貨，已於SmarTone的門市有售，其中iPhone 16 及 16 Plus更有$300優惠折扣，有意入手的用家，記得留意！

iPhone 16出機攻略 –上台出機月費比拼 + $2,500機價即減

想入手最新iPhone同時拎走更多優惠，上台出機是個不錯的選擇，畢竟apple Store出機實在無咩特別折扣。但點出先至抵呢？以下就用今年最Hit的iPhone 16 Pro Max 256GB為例，比較兩間主要網絡商的iPhone 16月費計劃：

iPhone 16 Pro Max 256GB上台計劃比較

以上的出機Plan比拼，揀選了月費同本地數據較接近的5G高用量計劃。兩間網絡商分別提供110GB/100GB本地數據，但計晒所有收費之後，明顯就見到 SmarTone 出機更加抵玩，首先機價即減$1500、$8,699即可入手iPhone 16 Pro Max 256GB，折扣金額差不多是網絡商Ａ的一倍。

同時SmarTone主打「月費不變，機價直減」，用家可沿用現有5G計劃上台出機，無須因出iPhone而「捱貴Plan」，明碼實價之餘亦無隱藏細節。因此如比較期內總支出，兩台差距更加明顯，SmarTone方面24個月合約上台出iPhone 16 Pro Max總支出只須$14,867，對比網絡商A的$20,379，平了接近$6,000。

如果是經常來往中港澳三地的用家， SmarTone的$399三地上網計劃就相當啱使，包每月 180GB本地5G數據 + 15GB內地及澳門數據，更有iPhone機價即減$2,500。

實用上台優惠 - 爆芒換新、漫遊數據

心思思想出iPhone的網友，除了關心機價優惠之外，筆者在此亦提醒大家，記得要留意埋上台附送的服務、禮物，好似上面比較過的SmarTone，上台禮品就以實用為主，包括：

1. 機價直減高達$2,500 – 高用量用家會選的$399月費計劃，除了包180GB本地5G數據之外，更有機價即減$2,500，即用$7,699 iPhone 16 Pro Max 256GB即可入手，變相由iPhone 16 Plus 升級至 iPhone 16 Pro Max！

2. 免費送亞太區漫遊數據 – 今時今日唔少用家都是「旅行師」，隨時出發來個快閃之旅。筆者留意到主要網絡商入面，只得SmarTone有iPhone月費計劃免費送亞太區漫遊數據。想帶埋新機去日本快閃影紅葉，都唔使另買旅行SIM咁麻煩！

3. 「爆芒換新」服務 – SmarTone加送12個月「爆芒換新」服務，換新機亦唔使再擔心屏幕維修費好貴，仲可以慳返購買Apple Care+的額外支出，變相機價折上折。

4. Apple Watch / iPad $200折扣 – 部分網絡商出機只可選指定配件，未必啱用家心水。SmarTone則提供蘋果產品折扣，適用於全線Apple Watch 或 iPad，可自選啱使的心水產品。

5. 額外$300 Trade-in 回贈 – 等於出機額外折扣，而且SmarTone 的Trade-in服務有個貼心設計，出機後仍可拎舊機返屋企轉移資料，再於90日內將舊機交到門市完成Trade-in即可，方便之餘亦唔怕舊手機及資料落入不明人士手中。

了解更多優惠出機計劃，可瀏覽：bit.ly/3TXpm3B