將 iPhone電池充電上限設為80%真能延長電池壽命？｜自 iOS 17 Apple 新增了一個充電上限功能，允許用家將 iPhone 最大充電上限設定為80%。以延長電池壽命，避免長時間完全充電至 100%。可是其成效一直有用家懷疑外媒 MacRumors 用一年時間實測這設定的作用，以了解是否有助於延長電池壽命。



一年實測效果

MacRumors 的測試員在將 iPhone 15 Pro Max 充電上限限制在80%，從2023年9月到2024年，從未關閉過這個設定或做任何調整。在這一年裡，儘管這樣的設置有時讓在長時間外出時無法獲得足夠的電量，但依然堅持使用，只是在必要時用行動電源重新充電。

有趣的是，測試時發現在某些情況下，iPhone 會自動將電量充到 100%。這是 Apple 在80%限制中設計的隱藏功能，用於校準電池水平，確保電池健康度不會因長期低於滿電量而受到影響。

經過一年的使用後，這部 iPhone 15 Pro Max 電池健康度維持在 94%，總共經歷了299次充電週期。根據觀察，iPhone 的電池健康度在 2024 年的大部分時間裡保持在97%以上，但在最後幾個月，健康度下降的速度加快了。

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相比之下，MacRumors 的其他員工 iPhone 15 Pro Max 分別經歷了329次充電週期後，電池健康度為87%，以及271次充電週期後的電池健康度為90%。從數據來看，將充電上限設置為 80% 似乎明顯有助保持較高的電池健康度。可是在一年的測試中，差異並不顯著，僅僅是 4% 的差距，但要承受一年 80% 充電限制帶來的不便。

充電限制是否值得？

根據測試結果，如果充電上限只能設定在80%，記者認為不太值得開啟，尤其是一天內充一次電就要出門整天的用家。可是，在iOS 18中，加入了更多充電上限的選擇，如 90%、95%，能平衡電池度與日常的需要。

資料來源：macrumors