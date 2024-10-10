豐澤抵得祭 一齊慳啲啦！參加競投挑戰 以低價搶購焦點數碼產品！

秋天是一個令人愉快的季節，因為最難捱的夏天已經過去，不少年尾的大時大節亦相當令人期待，再加上不少潮流數碼產品都會選擇在呢個時期發售新品，所以絕對是一個shopping的好時節！豐澤收到大家的shopping意願，10月9日至11月5日再度舉辦「豐澤抵得祭」，由小薯茄童童陪你「一齊慳啲啦」！6大優惠活動各有特色，包括全新的「全城慳啲啦競投挑戰」，讓大家以競投方式用低價搶購焦點數碼產品，即看內文了解更多優惠詳情！



第一彈：過千件貨品低至2折

優惠期間，超過1000件貨品有折扣優惠，低至2折，其中包括20款人氣注目貨品！

推廣優惠期：2024年10月9日至11月5日

第二彈：全城慳啲啦競投挑戰

今次「豐澤抵得祭」推廣期內將會推出4輪競投挑戰，逢星期三早上10點更新一次，每輪均有3件貨品進行競投。客人可透過豐澤網站或App進入指定連結參加競投挑戰，出價最高的參加者將成為該貨品的得獎者（價高者得），即可用自己嘅出價購買該貨品。每件貨品競投得獎者為3名，每輪合共有9名得獎者。提提你，如未能勝出之參加者亦可享有優惠價購買產品，名額有限，先到先得！

立即出價︰https://bit.ly/4eVVkoE

推廣優惠期：2024年10月9日至11月5日

第三彈：十大品牌勁賞週優惠

優惠期間，一連四星期有指定「品牌勁賞週優惠」，會每逢星期三早上10點就會有更新一次品牌優惠，品牌指定貨品低至6折！

推廣優惠期：2024年10月9日至11月5日（包括首尾兩天）

第四彈：抵你至慳主題快閃優惠

優惠期間，豐澤網店一連四星期有「抵你至慳主題快閃優惠」，於主題內的指定貨品都有折扣優惠，最抵貨品更加低至2折！每星期仲有三款限定快閃折扣產品，數量有限，售完即止。

推廣優惠期：2024年10月9日至11月5日

第五彈：總值超過$1,500電子優惠券

優惠期間，豐澤門市及網店有總值超過$1,500電子優惠券可以使用，凡購買指定貨品滿指定金額，再使用電子優惠券即可享折扣優惠，一次最高減$240，門巿及網店都用得。

推廣優惠期：2024年10月9日至11月5日

*電子優惠券不適用於Apple、小米、Sony及遊戲主機產品。旅遊用品電子優惠券不適用於旅遊攝影產品。相機電子優惠券不適用於Fujifilm產品。健康及美容產品電子優惠券不適用於CAREPRO。桌上電腦/手提電腦/顯示器/路由器/電腦周邊配件電子優惠券不適用於電競手提遊戲機產品。

第六彈：全新豐澤 | LALAMOVE 至強送貨服務

豐澤聯乘LALAMOVE推出豐澤嗱嗱Send「至強送貨服務」(特快本地送貨服務)，於豐澤網店或門市購買指定超過3000件* 貨品即可選擇「至強送貨服務」，最快2小時* 送到。依家推廣期內購買滿指定金額更可享首單免運#！

#由即日至2024年11月17日，凡選購「至強送貨服務」(特快本地送貨服)指定產品，VIP會員訂單金額滿$350 / 基本會員訂單金額滿$500 ，每位用戶可享免費「至強送貨服務」乙次。全單均須為指定產品。豐澤網店及門市名額共3000個，先到先得。網店需輸入指定優惠碼(VIP會員：EXPRESS350 / 基本會員：EXPRESS500)，方可享此優惠。詳情請查閱相關推廣網頁或向店員查詢。*實際送貨時間會根據訂單送貨區域、交通狀況及訂單量而有所不同，送貨一般即日送到。適用貨品數量亦會根據銷售情況有所變化。

推廣優惠期：2024年10月9日至11月17日

如有興趣了解「豐澤抵得祭」更多優惠詳情，請即瀏覽：https://bit.ly/3U0210W

（資料及相片由客戶提供）