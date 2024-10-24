WhatsApp新功能2024｜自製貼圖、與AI對話、分開私人/工作聯絡人｜2024年WhatsApp新增了不少新功能，今次分享4WhatsApp 新功能，包括自製貼圖、與AI對話、分開私人/工作聯絡人，及篩選「最愛」，即睇詳情。



WhatsApp新功能2024｜1.自製貼圖

無須再用第三方程式，用家可以在WhatsApp App內從手機相冊中選擇圖片，通過簡單的編輯工具進行裁剪、添加文字或圖案，以及調整大小製造貼圖。完成後，這些自製貼圖可以輕鬆保存並隨時在聊天中使用。

WhatsApp新功能2024｜1.自製貼圖

即睇自製貼圖步驟⬇

WhatsApp新功能2024｜2.與AI對話

現在可以在WhatsApp內使用Copilot AI ，Copilot AI 是一個智能助手，能夠理解用戶的需求，並提供即時的資訊和建議，更可以要AI講中文，非常好用。

用家只要在聊天窗口中輸入特定的指令或問題，Copilot AI 便會即時分析並提供相關的回應。這可以包括從搜尋資料、提供建議，到撰寫消息、安排日程等多種功能。無論是需要查詢某個問題的答案，還是想要獲得旅行建議，Copilot AI 都能迅速提供幫助，讓用戶不再需要切換應用程式或進行繁瑣的搜索。這項功能包括中文，用家只要點擊以下連結即可與Copilot對話。

WhatsApp新功能2024｜2.與AI對話

Copilot WhatsApp 連結：即按

WhatsApp新功能2024｜3.分開私人/工作聯絡人

WhatsApp 最近推出了新功能，讓用戶能更方便地私密新增和管理聯絡人，無論使用何種裝置都能受惠。以往新增聯絡人只能透過行動裝置輸入電話號碼或掃描 QR 碼，未來網頁版和 Windows 用戶也可使用鍵盤輕鬆操作。此外，WhatsApp 將提供專屬聯絡人的選擇，方便用戶分辨私人與業務聯絡，特別適合共用手機或管理多個帳號的情況。這些聯絡人即使在更換裝置後仍能恢復，並且可透過用戶名稱進行管理，增強了隱私保護。這項功能將陸續推出。

3.分開私人/工作聯絡人

WhatsApp新功能2024｜4.新功能「最愛」分類

不少WhatsApp用家為了將公事和私事分開講，會購買多一部手機去使用。不過近日WhatsApp推出了新功能，可以將聊天室分類至「最愛」，在「通話」分頁頂端快速找到最重要的用戶和群組，並將用戶和群組作為對話篩選條件。

WhatsApp 新功能「最愛」分類

添加「最愛」分類步驟：

1.在「對話」畫面中選擇「最愛」篩選條件，然後選擇您的聯絡人或群組。

2.在「通話」分頁上點按「加入最愛」，然後選擇您的聯絡人或群組。

3.直接前往「設定」>「最愛」>「加入最愛」管理「最愛」，並可隨時重新排序。