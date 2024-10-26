Porsche保時捷Macan純電SUV／電動Taycan香港登場｜保時捷一直以來在汽車性能、設計美學及動力性能上享負盛名，近年更積極向電動化領域發展。繼早前推出首款純電動跑車Taycan後，保時捷最近於香港推出全新純電動Macan SUV及升級版Taycan，注入嶄新動能。



Porsche保時捷 最新版Macan Turbo純電動正式推出

全新Porsche保時捷Macan純電動版採用先進的800V鋰電池系統，續航力高達784公里(WLTP City循環)，擁有高達470kW的輸出功率和1130Nm的扭力輸出。加上搭載多項駕駛輔助技術如主動式懸掛系統(PASM)、後軸轉向系統及電子式保時捷牽引力控制管理系統等，締造出卓越的操控樂趣和動態表現。此外，Macan亦採用低風阻設計，擁有0.25的風阻係數，有助於提升其續航里程。

Porsche保時捷Macan純電SUV

Porsche保時捷Macan純電SUV

Porsche保時捷Macan純電SUV車廂內籠

Porsche保時捷Macan純電SUV尾廂夠大

外觀方面，Macan保持了保時捷家族設計語言，展現出優雅與運動感並重的特質。全新Provence車身顏色更為Macan注入時尚動感，流線型車身配合扁平頭燈和四點式日行燈設計，塑造出霸氣與力量感兼備的視覺效果。

Porsche保時捷升級版Taycan

同時亮相的還有全新升級版Taycan，在性能和續航表現上均有顯著提升。Taycan Turbo S車型可在短短2.4秒內從靜止加速至100km/h，創造了全新加速紀錄。800V高壓充電系統更可提供高達320kW的峰值功率，將電池從10%充至80%僅需18分鐘，大幅提升了充電效率。在外觀設計上，Taycan繼承了保時捷一貫的簡約優雅風格。前大燈採用全新LED矩陣式設計，後尾燈更融入立體感十足的保時捷徽標造型，整體散發出高雅精緻的氣息。Turbo車型獨有的Turbonite車身配色，更為Taycan增添獨特個性。

Porsche保時捷升級版Taycan尾廂

Porsche保時捷升級版Taycan

Porsche保時捷升級版Taycan

為了迎接新車型的到來，保時捷在ELEMENTS商場舉辦為期4天的車展活動（10 月 24 - 27 日 ），讓車迷近距離欣賞Macan和Taycan的魅力，而且車展首展限定多重禮遇，車迷們不要錯過。

純電動 Macan 4 Electric：$1,048,000起

新版Taycan ：$1,478,000起