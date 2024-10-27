Google Maps 隱藏4大旅行貼士｜無樓梯路線/景點繁忙時間 即睇教學｜不少人拎大喼去旅行都怕要行樓梯，其實Google Maps有隱藏的功能，可以找到不用走樓梯的路線，即睇Google Maps隱藏4大旅行貼士！



1. 查看景點繁忙時間

Z旅行時查看景點的繁忙時間非常重要。透過搜尋特定景點，點擊「熱門時間」選項，可以查看該地點在不同時間段的訪客數量。這樣可以選擇在較少人潮的時段前往，避免人逼人，享受更舒適的旅行體驗。

1.搜尋景點

2.向下拉查看景點繁忙時間

2. 旅行景點清單

在計劃旅行時，利用 Google Maps 創建旅行景點清單是個好方法。可以將感興趣的景點儲存到地圖上，方便隨時查看。只需在搜索欄輸入景點名稱，然後點擊「儲存」按鈕，選擇一個清單或創建新清單，即可整理行程及規劃路線，到達目的地時，直接查看清單，便能輕鬆找到路線，節省時間。

1.搜尋景點後按「儲存」

2.選擇想加入的清單

3.已選擇的清單會在地圖上以圖釘方式標示

3. 下載離線地圖

當前往網路不穩定或無法連接的地區時，提前下載要去的地區地圖，可以確保隨時隨地都能找到路徑。只需在 Google Maps 中搜尋地區，點擊選單，然後選擇「下載離線地圖」。選擇你希望下載的範圍，並確認保存。這樣，即使沒有網路連接，你也可以使用地圖導航，避免迷路。

1.點擊個人頭像，選擇「離線地圖」

2.選擇想下載的地圖範圍

3.等待下載地圖

4. 免走樓梯路線

在 Google Maps 中可以選擇無障礙路線的功能。在查詢路線時，點擊選項，然後選擇「無障礙路線」，系統會自動規劃出適合的路線，避開樓梯和難以行走的地方，讓攜帶行李或有行動不便的朋友十分方便。

2.選擇好路線後點擊右上「更多」，再開啟「方便輪椅使用者進出」