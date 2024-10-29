比亞迪ATTO 3自動駕駛系統安全成疑？ Euro NCAP評：最不推薦車款 即睇頭三位品牌+車型｜Euro NCAP歐盟新車安全評鑒協會近日出了一份報告，內容分別指出了三款最推薦的汽車；而比亞迪BYD ATTO 3則被評為最不推薦的車型，即睇原因及詳情。



隨著輔助駕駛技術日益普及，Euro NCAP歐盟新車安全評鑒協會，並根據最新的評估標準評測，發現不同廠商在實施這項技術上有明顯差異。

Euro NCAP歐盟新車安全評鑒協會(Euro NCAP)

Benz、BMW同獲滿分

Euro NCAP 的輔助駕駛系統評估於2020年首次推出，主要基於分為2個範疇。第一，輔助能力，即車輛提供的輔助程度與系統是否可以幫助司機保持駕駛專注之間的平衡；第二是安全支援，即在關鍵情況下避免碰撞而採取措施。2024年，Euro NCAP 擴展至司機監控的要求，並引入了更多與車道相關的速度輔助措施，以應對路面特徵和危險。此外，安全支援場景也擴大至避開摩托車。

基於這些條件下，有兩款車的輔助駕駛系統表現突出，獲得了「非常好」的評價：分別為BMW i5 和 Mercedes-Benz C-Class 。這兩款車的系統的速度和側向控制都十分好，能夠減輕駕駛時的負擔，同時保持司機的參與感，以便在需要時重新掌控車輛。

BMW i5 (Euro NCAP)

BMW i5 (Euro NCAP)

在安全支援方面，平治的表現特別優秀，可以在司機沒有反應的情況下，自動移至路邊並控制停車。 而Volkswagen ID.7 和 Volvo EC40 獲得了「好」的評價。這兩款車雖然表現不俗，但欠缺BMW和平治Benz的某些更高級及穩健的性能。

Volkswagen ID.7 (Euro NCAP)

Volvo EC40 (Euro NCAP)

比亞迪BYD ATTO 3自動駕駛系統被差評

而排名最低兼被Euro NCAP評為「不推薦」的車型是比亞迪 BYD ATTO 3，其智能駕駛控制系統表現不佳。除了系統未能正確解讀交通標誌之外，在輔助能力亦只獲得中等評分。更重要的是在安全支援方面未能達到最低標準，尤其是在靜止車輛前的定速巡航系統表現不佳，另外在司機無反應的情況下亦無採取行動。