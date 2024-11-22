5G禁飛區黃金頻譜啟用實測｜政府正式解除「5G禁飛區」3.5GHz 5G頻譜使用限制，沙田、大埔、馬鞍山、科學園區內的居民終於可以享受5G全速體驗。今次記者就實地測試解封後的5G體驗，同時亦走訪區內不同位置，看看那間電訊商的 5G 網絡體驗最好。



沙田、大埔、馬鞍山、科學園區居民好消息！政府在上月底正式解除「5G禁飛區」的3.5GHz頻譜使用禁令，電訊商終於可於區內啟動被稱為「5G黃金頻譜」的3.5GHz 5G頻譜，用作加強5G服務。但到底解禁後區內的5G上網體驗如何？記者今次就實地測試解封後的5G網絡體驗。

科學園體驗「解禁」 5G 速度 + 應用實測

科學園是「5G禁飛區」其中一個主要地點，除了有不少創科企業進駐，附近更有不少屋苑落成。記者今次就到科學園地標「金蛋」，實測解封後的5G應用體驗，其中包括影片串流、上下載以及打機等測試。

先以SmarTone 5G網絡試玩競速遊戲《迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm》，畢竟不少科學園用戶都是跨區上班一族，返放工搭車就是靠打機睇片解悶。今次以即時線上對戰模式作測試，期間遊戲畫面及操作反應都有流暢表現，即使是講究網絡延遲的賽車遊戲，操作車輛方向或使用道具都有即時反應，讓記者連勝多場，體驗媲美用寬頻在家中打機。

用SmarTone 5G試玩《迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm》，基本上玩得非常爽快，畫面完全無Lag機。

接下來，記者繼續測試上下載表現，先上傳一段235MB的4K影片到YouTube，整個上載過程只需11.1秒。另外，在Netflix下載一集24分鐘的動畫內容，則只用了11.8秒。SmarTone 5G在禁飛區內的網絡體驗相當不錯，不論是上傳或下載，都有流暢速度表現。

上載4K影片至YouTube速度快，只須約10秒就完成上載步驟

由Netflix下載一套24分鐘的動畫，亦只需要11.8秒，等車時Download定幾集上車再睇都OK！

最新「5G黃金頻譜」啟用地點網速測試

除了科學園之外，各台在5G禁飛區的5G網絡表現又如何呢？接下來記者繼續於大埔、馬鞍山區內測試5G表現，另外亦去到其他最近啟用「5G黃金頻譜」的地點，包括港鐵九龍站及尖沙嘴大型商場海港城，以SpeedTest 程式測試各主要5G電訊商的網速體驗，比較一下各台於不同位置的網絡表現。

第 1 站：馬鞍山廣場海栢花園

第 2 站：西沙GO PARK

第 3 站：尖沙咀 海港城

第 4 站：港鐵九龍站月台

速度測試後評：總結測試結果，各大電訊商中以SmarTone 5G表現最為理想。除了於各個測試點均測出有最高速的上下載速度，在穩定性方面，就算去到人流較高的商場及港鐵車站，5G體驗亦未有出現大幅波動，仍然有高速流暢的5G表現。至於背後原因，SmarTone就曾經提過，它們除了會用3.5GHz黃金頻譜提升網絡容量，同時亦有用人工智能技術，主動偵測及分析網絡流量，再透過智能調配網絡資源，就算用戶身處高人流的位置，亦有流暢的上網體驗。