香港居住空間相當有限，尤其是公屋及一些設計較舊的住宅單位，常常只有一個冷氣窗台位，為想在兩個房間分別安裝冷氣機的住戶帶來不少困擾。許多用戶不得已在同一窗台安裝兩部室外機，導致散熱空間不足，令製冷效果強差人意，甚至增加耗電量和壓縮機負擔。針對這些問題，Panasonic推出的纖型一拖二分體機就成為最佳解決方案，專為單一細小窗台位設計，具備高效、節能及靈活安裝的優勢。



現行不當安裝方法的問題

在香港，不少單位的設計只有一個冷氣機窗台位，但為了滿足兩個房間的冷氣需求，部分住戶選擇將兩部室外機並排安裝。然而，這種安裝方式會令散熱空間不足，兩部室外機排出的熱空氣容易互相影響，導致散熱效率大大降低。這不僅影響冷氣機的製冷效能，也可能讓壓縮機因高溫超載而縮短壽命。

同時，亦會影響製冷效能。當散熱不良時，室外機需要更長的運行時間才能達到理想溫度，耗電量隨之增加。加上，同時安裝兩部室外機於一個冷氣窗台，安裝難度增加，成本也相對更高。

纖型一拖二分體冷氣機

Panasonic 最新推出的纖型一拖二分體機，僅需一部室外機即可供兩部室內機使用，完美解決了以上問題，特別適合香港住宅的單一冷氣窗台設計。傳統兩部室外機並排安裝的散熱困難，在纖型一拖二設計中得以解決。單一室外機不僅節省窗台空間，還能避免熱氣互相影響，確保散熱順暢，製冷效率更高。

節能效果顯著

由於只需一部室外機運行，壓縮機負擔減輕，能源使用更高效。這對於長時間使用冷氣的住戶而言，是兼具舒適及省電的選擇。

機身纖巧 適合窄小空間安裝

Panasonic纖型一拖二的室外機機身高度僅420毫米，與Smaller系列室外機相同，能輕鬆安裝於冷氣窗台，而大部份安裝情況下亦無需搭棚。

自由組合室內機匹數 靈活滿足需求

纖型一拖二備有多種室內機匹數可供選擇，總輸出可達2匹，滿足不同房間的冷氣需要。常見的推薦組合包括：

1匹 配 1匹



1匹 配 匹半



3/4匹 配 匹半



靈活性大增，讓用戶能根據房間大小和使用習慣自由選擇，實現最優化的冷氣效果。

公屋住戶及單一窗台位住宅單位的最佳選擇

Panasonic纖型一拖二分體機對於公屋及其他有限空間的住宅特別友好。許多公屋住戶因窗台空間限制，強行安裝兩部室外機於同一冷氣窗台，而纖型一拖二就能輕鬆解決這問題。

如果家庭成員需調整各自房間的冷氣溫度，這款冷氣機的雙室內機設計能滿足各成員需求，提供更舒適的涼快體驗。Panasonic纖型一拖二分體機還可配備Wi-Fi連接與遠端控制，用戶可加購及安裝Wi-Fi配接器，通過Panasonic Comfort Cloud應用程式實現遠端操控，隨時隨地調節冷氣設定，帶來智能化的便捷體驗。Panasonic提供一年全機保用，用戶可安心使用，且產品經過多項嚴格測試，質量更有保障。

Panasonic纖型1拖2 (2匹)變頻淨冷分體機詳情（按此了解）