HONOR X9c實試｜$2699 超強IP65M防水防爆可抗電鑽+1億像素相機｜HONOR X9c將於今日（20日）在香港推出，今次手機分別有三大賣點：1億像素主鏡頭、IP65M防水防爆及6600mAh大電池，即睇實試評測。



HONOR X9c設計

HONOR X9c採用鈦金屬飾面，重189克，厚7.98毫米。顏色一共有三種，分別為紫色、黑色及綠色。今次實試的顏色為紫色，感覺比較典雅。機身與上代X9b一樣，有「裝甲級」的防禦力。防水抗跌。實測 到水龍頭沖水及在1米多高空摔下後，仍然可以正常使用。HONOR X9c聲稱有三層防水結構，可以360°防水，抗跌高度高達2米，現場示範在2米高空摔下、高溫烹煮及用電鑽鑽屏幕都依然可以正常使用，相當可靠。

HONOR X9c設計

現場示範用HONOR X9c 打釘 (陳安琪 攝)

現場示範用電鑽鑽HONOR X9c (陳安琪 攝)

另外HONOR X9c聲稱在極端環境下仍然可以正常使用，耐寒溫度高達-30°C，待命時間高達20.1小時；耐熱溫度高達55°C，待命時間高達30.2小時。臨近冬季，去旅行滑雪都可以放心使用。

現場示範用高溫水浸HONOR X9c (陳安琪 攝)

屏幕方面，HONOR X9c屏幕亮度高達4000nits，色深高達10.7億以及採用DCI-P3電影級廣色域色準，提升觀看體驗。

電池方面，今次HONOR X9c的電池容量高達6600mAh，可以連續播放音樂48.4小時。在實試4天期間，只充過一次電，其後偶爾拿出來拍照、播放音樂、上傳檔案等輕至中度使用，仍然「撐得住」無須充電，算是相當長氣。可以當作是工作用或後備電話使用。

1億像素主鏡頭

今次的HONOR X9c配備1.08億像素主鏡頭以及500萬像素廣角鏡頭。而前置鏡頭則有1600萬像素。實試夜間拍攝人像，成像不錯，能捕捉到人臉細節。

HONOR X9c相機實試

HONOR X9c相機實試 (陳安琪 攝)

GeekBench 6 跑分結果

HONOR X9c的Single-Core CPU 為 932分；Multi-Core CPU分數為2779；而GPU分數則為1326。實測玩遊戲《League of Legends》仍然流暢。

HONOR X9c售價及規格

售價：$2699（12GB＋256GB）

＊由即日起購買有機會獲贈HONOR Watch 4及HONOR 碎屏寶服務，總值接近$2,000。

屏幕：6.78吋AMOLED

晶片：Snapdragon 6 Gen 1

系統MagicOS 8.0 - Android 14

重量189g

RAM：24 (12+12) GB

ROM：256GB/512GB

主鏡頭：1.08億像素主鏡頭；500萬像素廣角鏡頭

前置鏡頭：1600萬像素

電池容量：6600mAh

防禦等級：IP65M

顏色：紫色、綠色、黑色