身邊有沒有朋友，總是喜歡在WhatsApp發語音訊息，訊息長度甚至達數分鐘。然而，對於某些場合，例如身處嘈雜環境或無法即時播放語音的情況下，語音訊息可能顯得不夠方便。針對這一需求，WhatsApp將推出了全新的錄音轉文字功能（Voice Message Transcripts），幫助用戶輕鬆將語音訊息轉換為文字閱讀，不僅提高了通訊效率，還進一步提升了使用體驗。



錄音轉文字功能

這項功能的推出，旨在解決用家在某些情境下無法收聽語音訊息的困擾，例如：身處會議或圖書館等安靜場合、在嘈雜環境中，無法清晰聽取語音內容，以及用家偏好文字溝通或需快速瀏覽訊息內容。

WhatsApp強調，錄音轉文字功能完全在用家設備上進行處理，確保隱私不受侵犯。無論是語音訊息還是轉換後的文字內容，均不會被WhatsApp或任何第三方伺服器存取。

全球推行與多語言支持

錄音轉文字功能將於未來幾周內在全球範圍內逐步推行。初期僅支持部分語言，包括英文、法文、西班牙文、日本，以及中文，不過廣東話就未在支援名單中出現。WhatsApp表示將持續擴展支持語言的種類，讓更多用家能享受這項便利。

管理語言選項

如果需要轉換不同語言的語音訊息，用戶可以隨時在設定中調整偏好語言。未來WhatsApp將持續增加更多語言支持，滿足不同地區用戶的需求。