開始轉涼，熱水爐的使用而要增加，很多人都會忽略熱水爐使用禁忌，以為只是啟動開關即可。近日，香港發生一宗一家三口一氧化碳中毒事件，反映未妥善使用氣體熱水爐、以及亂安裝不合規格的熱水爐，可能帶來的致命危險。



亂用熱水爐釀成毒氣室

根據衞生署衞生防護中心的公布，日前56歲男事主在家中浴室洗澡時，因所有窗戶緊閉且未開啟抽氣扇，同時使用無煙道式氣體熱水爐，燃燒時未能有效排出廢氣，導致一氧化碳在密閉空間內大量積聚。他洗澡後被發現頭暈，隨即送院搶救。另有兩名家人因吸入過量的一氧化碳，也被送醫檢查，所幸情況穩定。

花灑式儲水式電熱水爐

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無排氣管式儲水式熱水爐

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機電署的調查發現，涉事的無煙道式熱水爐未獲批准，並沒有「GU」標誌，並且安裝在浴室內，屬違規使用。這種熱水爐缺乏煙道來排放燃燒廢氣，尤其在通風不良的情況下，容易導致氧氣不足並釋放出大量一氧化碳，進而引發中毒。

衞生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時必須確保良好的通風，以減少一氧化碳積聚的風險。一旦懷疑出現中毒症狀，應立即停止使用氣體設備，並迅速前往通風良好的地方，同時尋求醫療幫助。

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正確使用氣體熱水爐

機電署與衞生防護中心提供了一系列預防建議，市民使用熱水爐時應嚴格遵守以下事項：

1）購買合規產品

必須選用已獲機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐，確保產品符合安全標準。

2）尋求專業安裝服務

無論是安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，避免因安裝不當而產生風險。

3）確保使用環境通風

使用熱水爐時，應保持窗戶或門戶打開，並啟動抽氣扇，確保室內空氣流通。

切勿將熱水爐安裝於密閉的空間，如浴室或儲物室內。

4）定期檢查

每隔18個月，安排註冊氣體工程承辦商對熱水爐進行安全檢查。若懷疑熱水爐有異常情況（如運行時異味或噪音增加），應立即停止使用並聯繫專業技術人員檢修。