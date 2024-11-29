IPRO VPN解鎖Netflix﹑Disney+全球內容　限時優惠每月低至$0.7

VPN 已成為許多人日常必備的工具，無論是追求網絡安全還是解鎖全球影視內容，一款高效又實惠的 VPN 能極大提升使用體驗。想找又平又實用的VPN的話，IPRO VPN推出折扣就不能錯過！低至1折（91% off）加額外10%優惠券，原價兩年加送一年免費的VPN計劃，現僅需 $25.34（相等於每月僅 $0.70）。趁限時活動快來搶購！



全球覆蓋：突破地區限制，暢享無界內容

IPRO VPN服務覆蓋超過 46個國家，提供無縫的伺服器切換，讓你輕鬆解鎖各大影視平台的地區限定內容。現在只要於IPRO VPN 官網輸入優優碼「hk01」，即可享讀者專屬優惠。

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Netflix 跨區解鎖

在香港的 Netflix 片庫經常無法滿足影迷的需求，但使用IPRO VPN，可以輕鬆切換至美國、澳洲等地，觀看更多獨家內容，例如香港沒有上架的藤原龍也新日劇《全領域異常解決室》。IPRO VPN的內建捷徑功能更可快速切換地區，一鍵啟動無需繁瑣操作。

Disney+ 跨區解鎖

Disney+部分劇集和電影因版權問題僅在特定地區上架。例如，轉至新加坡地區，將發現更多內容及美劇如《The Simpsons》、《24》等熱門劇集。

Amazon Prime Video

日本版 Prime Video 擁有豐富的動漫及新番，例如大熱的《國王排名》。透過IPRO VPN切換至日本伺服器，即可暢享這些精彩內容。

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IPRO VPN多功能應用：滿足各種需求

1）流媒體優化伺服器

針對主要流媒體平台（如 Netflix、Hulu、Disney+ 等）進行專門優化，確保高速流暢的觀看體驗。支援包括美國、英國、日本、新加坡、德國等多個熱門地區。

2）WireGuard技術

內建 WireGuard 協議，提供超高速穩定連接，適合需要高頻率數據傳輸的用戶，如遊戲玩家或高清影片觀看者。

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3）同時支援10台設備登入

不論是手機、平板、電腦還是智能電視，都能享受同樣高效的連接。全家人或小團隊共用一個帳號更具性價比。另外，現時只要加多 $10 附加費用，IPRO VPN即可以提供一個付費帳戶無限登入。

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使用IPRO VPN的8大理由

4）Premium 服務

高級用戶可享 免費密碼管理工具和雲端儲存服務，進一步提升數位生活的便利性和安全性。

5）其他功能一應俱全

Split Tunneling可選擇僅特定應用程式走VPN流量，其餘則通過本地網絡，提升效率。Kill Switch功能，當IPRO VPN連接意外中斷時，自動停止所有網絡活動，保障隱私不被洩露。同時，更有用家最愛的廣告攔截，有效攔截網頁和應用內的煩人廣告，加速網頁載入速度並減少數據消耗。

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IPRO VPN前所未有的優惠，不只91% off 折扣 + 額外 10% 禮券折扣，更兩年計劃加送一年免費，平均每月成本僅 $0.70。同時，享受 30天退款保證，讓用家無風險試用，完全安心。就算用家對 VPN 使用有疑問，IPRO VPN也有 24/7 即時支援，隨時解答技術問題，讓使用過程無憂無慮。

1）解鎖全球內容：觀看海外限定的影視內容，隨時探索不同國家的文化與娛樂。



2）提升網絡安全：在公共Wi-Fi環境下，保護個人數據免受攻擊。



3）匿名瀏覽：隱藏真實IP地址，防止數據追蹤和定位。



4）繞過審查限制：進入被封鎖的網站和應用，享受無拘無束的網絡世界。



5）高速連接：專業優化的伺服器，確保快速穩定的上網體驗。



6）多設備支援：一個帳號即可滿足全家需求。



7）實用工具：密碼管理器和雲端儲存，提升數位安全和便利性。



8）優惠價格：91% off 折扣 + 額外 10% 禮券折扣，更兩年計劃加送一年免費，平均每月成本僅 $0.70



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