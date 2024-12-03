家電+數碼產品聖誕禮物推薦｜聖誕送禮最緊要實用，最近日本那邊做了一個「最不想收到的聖誕禮物」意見投票，最例牌最Hea之選有Hand cream、毛巾……可見送禮也要動動腦，為收禮物的人設想一下！相信沒人會不喜歡收到實用的家電或數碼產品做禮物；以下有6個推薦，全部有晒Target目標類型，看看能否幫你解決選禮物的煩惱。



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$199 交換禮物良品｜House of Marley Smile Jamaica 迷你無線耳機

有沒有人因為耳朵太細，穿戴市面藍牙耳機都感到不舒服？House of Marley 最新推出超迷你藍牙耳機 Smile Jamaica ，機身僅 16mm 長，每邊耳機只重 2.77 克，耳廓較小的用家都可以舒適使用。而且連充電盒都小得像個乒乓球，帶住四圍去，隨身有音樂。定價$199實在是聖誕交換禮物之良品！

House of Marley Smile Jamaica 迷你無線耳機

單元：動圈單元

藍牙版本：Bluetooth 5.3

播放時間：約 4 小時（連充電盒：約 14 小時）

售價：$199



送給貪靚的你｜YOOSE S2 空氣動力學高速風筒

聖誕之後就是新年，送個靚風筒給貪靚的人，年尾扮靚靚參加新年派對啦！YOOSE S2 原創一體化機身風筒設計，先後贏得德國IF設計獎及日本優良設計獎。它可放送出2億高濃度負離子強力護髮，令髮絲柔順亮麗、消除靜電；2檔風速 + 4檔溫度調節，不怕像傳統風筒般因高溫令頭髮乾枯毛躁！11萬轉高速無刷電機，就算去完玩好夜返，都能快速洗頭吹頭、早點休息。

YOOSE S2 空氣動力學高速風筒

YOOSE S2 空氣動力學高速風筒可送出2億高濃度負離子強力護髮

顏色：粉色/藍色/白色/銀色

重量：346g

額定功率：1500W

額定電壓：220V~50Hz

產品尺寸：60mm×226mm×105mm

售價：$699（代理：UNIWARE／包一年保養）



送給全家的健康｜Toshiba 超薄身前置式變頻洗衣乾衣機

買件小禮物送人當然開心，投資在一家人的健康更加能得到長久的安心快樂，大都市空氣質素差，四圍都是細菌，回家後洗手沖涼，當然還要將衣服清潔乾淨。

Toshiba 470mm超薄身前置式變頻洗衣乾衣機，容量夠大（洗8公斤 乾5公斤）、機身纖巧，深度只有470mm，方便置入櫥櫃之內（小家庭買機、輕鬆送貨／過門），配備Ultra Fine Bubble超微納米泡泡技術深層清潔衣物深層污漬，預防泛黃且保持光鮮，更設有蒸氣洗衣模式，守護一家人健康。

Toshiba TWD-BN90GF4H(WS/WK/MK) 售價$5,980-$6,280／3色機身選擇

Toshiba TWD-BN90GF4H(WS/WK/MK) 售價$5,980-$6,280

現購買 Toshiba 指定型號洗衣乾衣機，即送1.5公升無線雙層電熱水壺（價值：HK$598），它附可鎖壼蓋、就算意外翻側也不會漏水，精美設計榮獲iF DESIGN AWARD 2023。



現購買Toshiba指定型號洗衣乾衣機，即送1.5公升無線雙層電熱水壺（價值：HK$598）

Toshiba 無線雙層電熱水壺附可鎖壼蓋、就算意外翻側也不會漏水。

送禮優惠推廣期由即日至2024年12月22日（按購買日期計）、禮品數量有限、送完即止。

送給勤奮的你｜HUAWEI MatePad Pro 12.2” 旗艦平板

放完聖誕假又要努力返工／返學，不如送一部華為最新 HUAWEI MatePad Pro 12.2” 旗艦級平板電腦為他／她打打氣。新機配備雙層 OLED PaperMatte 柔光屏，長時間工作學習依然護眼，支援全新「星躍鍵盤」、內置升級版「GoPaint」專業繪畫app，增強生產力及學習能力。

HUAWEI MatePad Pro 12.2” 旗艦平板

HUAWEI MatePad 12 X (12+256GB)

HUAWEI MatePad Pro 12.2” (12+512GB) 售價：$6,699（金色機身）

HUAWEI MatePad 12 X (12+256GB) 售價：$4,199（有草木綠及羽砂白選擇）



送音樂再送里數｜Marshall 藍牙喇叭最高送1,800亞洲萬里通

Marshall 家用藍牙喇叭「Homeline III系列」因型格外觀及震撼音色，向來都深用家喜愛。如果你都想買一部自用／送禮，現在是時候了：即日起至2025年1月19日，在代理指定商戶購買Marshall Acton III / Stanmore III / Woburn III 喇叭（只限黑色），即可賺取亞洲萬里通飛行里數，最高達1800里。

送音樂再送里數｜Marshall 藍牙喇叭最高送1,800亞洲萬里通

Acton III (黑色) 售價：$2,499／送1,000里

Stanmore III 售價：(黑色)$3,499／送1,500里

Woburn III 售價：(黑色)$4,999／送1,800里



送給遊戲戰士｜透明冰晶特別版Xbox無線手掣

喜歡打機的人，當然要爭取年尾長假打餐飽！ 所謂必先利其器，Xbox 用家開 gamepass 打FPS，需要一支又靚又好手感的手掣。Xbox 近日推出一款透明冰晶特別版Xbox無線手掣，透明機身襯香檳金按鍵，很有冬日氣氛，無論是駁XBOX X/S 或是連接PC打機都超實用。

透明冰晶特別版Xbox無線手掣

支援：Xbox Series X|S主機、Xbox One主機／Windows 10/11、MacOS電腦／Android、iOS手機和平板電腦

售價：HK$449



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