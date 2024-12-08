長者手機4大2千元內推薦｜3大選購要點、聲大字體大只是基本？｜不少人為家中長者選擇手機時都會直觀的以為只要聲大、字體大就足夠了，但其實除了針對老人家視覺聽覺退化的基本需要，還有3大選購要點，希望本文能幫助大家找到「良機」。



長者手機選購要點｜1.續航時間

電池的續航時間對於長者來說是一個關鍵因素，因為長者可能不想經常充電／忘記差電，他們也很少會在外出時帶同外置充電寶，往往就因此做成手機電量不足。選擇一款擁有長效電池的手機，可以確保在一天的使用中不會出現電量「見紅」的情況，即使有緊急狀況都可以用電話求助。此外，許多手機提供省電模式，這對於長者來說是額外的保障，讓他們在出門時更安心。

長者手機選購要點｜1.續航時間

長者手機選購要點｜2. 防水防塵保護

防水和防塵保護對於長者使用手機來說非常重要，以防在日常煮食、如廁時弄壞手機。選擇具備IP等級防護或三防手機可以為長者提供額外的安全感，即使在戶外散步或進行其他活動時，防水防塵的設計可以減少意外損壞的風險，讓手機更耐用。

長者手機選購要點｜2. 防水防塵保護

長者手機選購要點｜3. 按鍵較大

雖然全觸屏手機都已誕生了近廿年，仍有長期只習慣用實體鍵。如果想為長者選購實體按鍵手機，鍵粒的大是一個不容忽視的因素。隨著年齡增長，長者的視力和手指靈活性可能會有所下降，因此選擇按鍵較大的手機讓長者更容易觸摸和按壓，還能降低誤觸的機會，搭配清晰的字體和顏色對比，讓長者在查看屏幕內容時更為輕鬆。與此同時，就算是無實體鍵盤的智能手機，不少款式也有為年老使用者設置「簡化模式」，讓手機的應用程式圖示變得更大，方便點按。

長者手機選購要點｜3. 按鍵較大

4款2千元電話推介

1.Honor X9c

擁有IP65M的防水防爆可抗電鑽等級，意味著它能夠抵抗水和灰塵的入侵，連電鑽都能抵抗，不怕2米多高空跌落，亦可抵抗極端環境，其電池容量高達6600mAh，能夠支持長時間使用，減少頻繁充電的煩惱。如果家中長者握力不足常將東西掉落地，又或是非常與老友記戶外活動行山，都可以考慮Honor X9c 。（售價約$2699）

HONOR X9c設計

現場示範用電鑽鑽HONOR X9c (陳安琪 攝)

現場示範用高溫水浸HONOR X9c (陳安琪 攝)

2. Samsung A16 5G

Samsung A16 5G 擁有約5000mAh 大電池容量，可以滿足日常使用的基本需求。加上IP54防水防塵等級，可以抵擋水滴和灰塵，適合長者在一般環境中使用。另外其操作方式亦簡單直觀，能夠降低長者的學習成本，使他們能輕鬆上手。（售價約$1,598）

Samsung A16 5G (Samsung)

3. Redmi Note 13

Redmi Note 13 性價比不錯。與Samsung一樣同樣擁有5000mAh電池容量以及IP54防水防塵等級，對於預算有限的長者來說是一個理想的選擇。此外，Redmi Note 13的操作界面對老人家友好，可以「視覺」、「聽覺」及肢體等各方面去調整功能貼近長者需求。適合技術水平較低的用戶，讓長者能夠輕鬆進行通話和簡訊等基本功能。（售價約$1,499）

Redmi Note 13 (Redmi)

4.Philips Xenium E6510

Philips Xenium 是一款專為長者設計的手機，配備3000mAh的電池容量，待機時間長達60天的使用，可持續通話16.8小時減少長者頻繁充電的煩惱，另外它亦是能抗水防塵抗壓防摔的三防手機，可以抵抗日常磨損和意外跌落，降低了損壞的風險。Philips Xenium E6510的顯示介面設計為大字體，便於長者閱讀來電、簡訊和其他通知，提升了使用的便利性。音量亦十分大，適合聽力較弱的長者使用。（售價約$499）