中國大媽iPhone突然壞掉無法開機！急找維修員3秒搞掂揭爆笑原因｜智能手機流行，不少長者都跟上潮流使用。近日就有位中國大媽發現自己的iPhone突然壞掉無法開機，急忙找到維修店員，發現竟揭發爆笑原因。



大媽iPhone突然壞掉！維修員3秒搞掂揭爆笑原因

近日在中國安徽有一名年老的女士，在手機店店員求助，指自己的Apple iPhone 手機無法使用，無論如果操作手機都維持在開機畫面，開不到也關不了。店員接過手機後笑了笑，然後單手用3秒就維修好，原來「損壞」的原因是女士在早上用將手機的保護殼拆下後用酒精消毒手機，重新裝上時卻裝反了，以才會以為是手機故障，所以找店員維修。店員僅用3秒就把手機反轉重新裝上，指自己都不是第一次遇到長者有這樣的情況，自己也會免費為他們解決問題及解釋。

大媽iPhone突然壞掉！(資料圖片)

店員僅用3秒就把手機反轉重新裝上(資料圖片)

大媽不止犯一個錯 手機不應用酒精拭擦

事件中的中國大媽不止犯了裝錯手機殼這一個錯誤，事實上，手機不應用酒精去拭擦。事因我們使用的手機或電腦大部分使用的是液晶屏，其由偏光層和液晶層組成，這些物質都極易溶於酒精，一旦遭到酒精侵蝕，屏幕就會被溶解，讓屏幕變花，即使有安裝手機屏幕貼也好，屏幕側面的縫隙。也可以滲透到側面縫隙中。

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正確清潔手機屏幕方法

如果想用酒精消毒電子產品，建議避免使用噴霧酒精，因為噴霧很容易進入屏幕縫隙。如果想用酒精擦拭，用含酒精的軟布輕輕擦拭手機屏幕貼即可， 如果有少量酒精進入了屏幕內部，可立即關閉設備晾乾或用吹風機吹乾，減少酒精腐蝕手機的的時間。而最好的清潔方法是使用一些專用的液晶屏膜清潔劑，之後用軟布擦拭即可。。