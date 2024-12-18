MSI Prestige A16 AI+ A3HMG評測　Ryzen AI 9 CPU　極致AI表現

MSI 推出全新的 Prestige A16 AI+ 系列手提電腦，筆者有幸拿到 A3HMG 試玩，定位為專業商務用家和高效能工作需求者的理想選擇。這款手提電腦以其創新的設計、強大的內部配置和高效能 AI 功能，成為市場中備受矚目的產品之一。從性能到設計，再到用家體驗，Prestige A16 AI+ 在各方面都展現了 MSI 對技術的追求，對於 AI 有高需求的用家， Prestige A16 AI+ 系列絕不能錯過。



極致性能與 AI 加持

Prestige A16 AI+ A3HMG 配備 AMD 最新的 Ryzen AI 9 365 處理器，高達 10 核心處理器以 5.0GHz 的超快速度運行，並結合了 AMD 的 AMD Radeon 880M，讓圖形處理更加流暢，特別適合需要運行大型軟件或經常處理圖形的用家。同時，該手提電腦還搭載了 32GB 的 LPDDR5X 記憶體和 1TB PCIe 4.0 SSD，確保用家在處理多任務或大型文件時不會受到任何性能瓶頸的影響。

強大AI功能

AI 是這款手提電腦的一大亮點。內建的 MSI AI 引擎能夠根據用家的不同使用場景自動調整硬體設置，提供最佳性能和資源分配。無論是進行內容創作、數據分析，還是沉浸式娛樂，AI 引擎都能讓整體體驗更加流暢高效。

Copilot+ PCs 除了支援將 40 多種語言的視訊和音訊字幕翻譯成英文的功能外，增加 Recall 回顧功能、Windows 工作室效果，以及可使用 Cocreator 共同創作者等功能，幫助用家完成 AI 任務，輔助大量文書應用需要。

極致顯示體驗

Prestige A16 採用了 16 吋的 UHD+ OLED 顯示屏，解析度高達 3840x2400，提供極為鮮豔的色彩和深邃的黑色。此螢幕具備 100% DCI-P3 色域覆蓋，適合專業的影像製作和設計工作者，能精準呈現細節與顏色。16:10 的黃金比例進一步增加了螢幕的垂直顯示空間，在編輯文件或進行多窗口操作時尤為便利。此外，OLED 技術的低藍光特性和高對比度也讓長時間使用時眼睛不容易感到疲勞。

值得一提的是，這塊螢幕支持 MSI 的 Image Playground 應用，能通過 AI 輸出高質量的圖像和插畫，這對於需要創造性內容的用家來說非常實用。

精緻設計與便攜性

Prestige A16 擁有一體化的鋁合金機身，外觀流暢且輕薄，僅重 1.9 公斤，適合經常需要攜帶手提電腦外出的專業人士使用。它的優雅曲線和高品質的拉絲處理使整體設計不僅美觀，還具有極高的耐用性。此外，該手提電腦還通過了 MIL-STD-810H 軍規認證，保證能夠在嚴苛的環境下穩定運行。

超高續航力！

在便攜性上，Prestige A16 還具備 82Wh 的大容量電池，記者實測播放1080p影片下，使用時間長達12~13小時，同時支援 USB4 的 PD 快充技術，能夠快速補充電力，確保用家隨時隨地保持生產力。

無縫連接與安全性

這款手提電腦支持最新的 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4 技術，提供比上一代 Wi-Fi 6 更快的網絡速度和更穩定的連接體驗。它的接口配置也十分全面，包括兩個支援 Thunderbolt 4 的 USB4 接口、HDMI 2.1（支持 8K@60Hz 或 4K@120Hz 輸出）、microSD 讀卡器以及音訊插孔，無論是擴展設備還是進行多媒體輸出，都非常方便。

安全性方面，Prestige A16 配備了 Windows Hello 的臉部識別和指紋識別功能，確保用家的數據受到多重保護。同時，內建的 Webcam Shutter 可以物理遮擋鏡頭，防止潛在的隱私洩露。

高效工作與娛樂

除了強大的硬體性能，Prestige A16 內建的 Copilot 功能讓工作效率大幅提升。通過簡單的語音指令或右鍵點擊，Copilot 能夠幫助用家進行內容創作、編碼或提供靈感建議。此外，該手提電腦的 AI 降噪技術能有效減少背景噪音，非常適合需要進行線上會議或遠程工作的場景。

對於娛樂愛好者來說，Prestige A16 不僅在視覺效果上表現出色，還具備出色的聲音效果。內建的揚聲器和音訊技術能帶來沉浸式的音效體驗，無論是觀看電影還是聆聽音樂，都能享受極高的音質。

Prestige A16 AI+ A3HMG規格



系統：Windows 11 Home

中央處理器：AMD Ryzen AI 9 365 10Cores 20Threads Up to 5.0Ghz

顯示卡：AMD Radeon 880M

記憶體：LPDDR5x-7500 32GB

儲存： 1TB PCIe 4.0 SSD

螢幕：16" UHD+, OLED, DCI-P3 100%, 1000 nits

保養：2年



價格：$14,999

