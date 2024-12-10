YOOSE S2高速乾髮新體驗｜空動力學設計×強力馬達！啟動速乾革命

YOOSE S2高速乾髮新體驗｜專業空氣動力學技術與人性化設計完美融合，YOOSE S2高速風筒為用家帶來乾髮新紀元。新機採用航空級流線造型，配合強大馬達輸出，即使頭髮濕度較高也能快速乾爽，兼具強勁風力與舒適使用感受，為每一位追求卓越髮質的你帶來全新的乾髮享受。



YOOSE S2融合了專業空氣動力學原理，整體外殼造型流線細緻，能最大化空氣吸入量和排出效率，帶來強勁且平穩的氣流。同時遵循人體工學設計理念，人性化的握柄角度讓吹髮更加輕鬆自在。

YOOSE S2高速乾髮

專業級護髮

另外，1500W高功率馬達配合渦輪增壓設計，輸出高達270km/h的熱風速度，乾髮效率遠勝一般家用電風筒。即使頭髮濕度較高，也能迅速徹底乾燥。兩段風力檔位可靈活切換，適合不同髮質和乾髮需求。強勁檔位能迅速乾透，柔和檔位則能細緻塑型，隨心所欲打造完美造型。

YOOSE S2內置專業離子發生器，能釋放大量負離子，有效中和頭髮靜電，幫助秀髮光澤飽滿、順滑服貼。同時配備冷風功能，瞬間送冷風可固定完成的造型，為秀髮鎖住光澤感。無論是日常護理還是造型打理，YOOSE S2都能帶來飛一般的乾髮快感和絕佳的秀髮質感。輕盈便攜的機身設計，加上人性化的人體工學握感，即使長時間使用也能輕鬆掌控，讓乾髮過程更加舒適自在。

1500W高功率馬達配合渦輪增壓

國際設計大獎肯定

另外，YOOSE S2榮獲德國iF設計大獎、日本優良設計獎等多項大獎肯定，充分展現了其卓越的設計理念和精湛的工藝水平。6重降噪工藝確保使用時低音不擾，為用家打造安靜舒適的私人空間。四款時尚配色可供選擇，定能滿足不同個性需求（點按下圖放大）。

YOOSE S2融合航空級空氣動力學設計與人性化使用體驗，為用家呈現飛一般的乾髮快感。無論是日常護理還是造型打理，它都能以強勁的風力和專業的護髮技術，都可以締造秀髮飽滿光澤、自然服貼的完美造型。

YOOSE S2擁有空動力學設計以及強力馬達，用家可有更出色的吹頭體驗。

規格



顏色：粉色、藍色、白色、銀色

功率：1500W

電壓：220V~50Hz

產品尺寸：60 × 226 × 105mm

淨重：346g(不含電源線及配件)

售價：$699