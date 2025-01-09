Sennheiser天花咪高峰｜為教室與會議室注入全新音訊體驗

近年無論是疫情或數位化時代的關係，教學已逐步走向混合式學習模式 - 結合面授課堂與網上教學。然而，若課室的音訊系統無法支援這種全方位的互動溝通需求，不僅會影響線上學生的參與度，更會掣肘教師在教學活動中的創意發揮。作為音訊技術的領導的Sennheiser，多年在專業音訊領域的技術積累，產品不僅擁有出色的聲音表現，在可靠性、安全性以及易用性方面也表現出色。全新的商務通訊解決方案都能為用家帶來全新的互動體驗，成為教育事業發展的得力助手。



Sennheiser推出革新性的天花咪高峰TCC 2（TeamConnect Ceiling 2）和TCC M（TeamConnect Ceiling Medium），為教育界注入全新的高質音訊體驗。TCC 2和TCC M均採用Sennheiser獨有的自動動態波束成形專利技術，內置德國製造的Sennheiser廣播級電容咪高峰頭KE 10（TCC 2內置28支，TCC M內置15支），可全方位覆蓋整個教室空間。不論教師在課室內走動，亦或多位學生同時發言，系統都能自動追蹤並聚焦收音，確保所有人的聲音都能清晰無阻地傳遞到線上線下的參與者耳中。此外，TruVoicelift原聲增強功能可大幅提升語音清晰度，確保無論學生坐在教室的任何角落，都能清楚聽見教師的講課內容。

香港教育大學創新電子教學空間（ePS）已安裝Sennheiser TCC 2，提升課堂體驗。

TCC 2可自動追蹤發言人的位置以及即時切換不同人的收音。

這些創新技術不僅確保了混合式學習的良好互動體驗，同時也賦予了教師更大的靈活性。教師無需拘泥於講台，可自由在課室內巡視指導，與學生近距離交流討論，而TCC 2／TCC M都能跟隨並捕捉到每一個細微的聲音變化，為教學活動注入全新活力。同時，其出色的兼容性能夠無縫對接主流的視頻會議平台，進一步簡化了技術部署，使師生能全情投入於教學本身。

TCC M獲得Red Dot Design Award及iF Design Award兩個重要設計獎項

香港已有不少教育機構已安裝TCC 2／TCC M，其中香港教育大學創新電子教學空間（ePS）選用Sennheiser TCC 2，為學生提供靈活優質的混合式學習體驗，而且在創新電子教學空間中，成功確保師生在教室內每一個角落都能夠清楚聽到彼此，令師生有更好的學習體驗。

另外，昆山杜克大學已設置多達116台TCC 2 天花咪高峰，顯著提升授課體驗。

通過集成DSP和攝像頭追蹤功能，TCC 2可以將監測到的發言人位置同步給攝像機，實現發言人鏡頭的即時切換，令線上會議和學習體驗更加真實高效、沉浸感更強。

除此之外，Sennheiser還針對中小型公司的協作空間，推出了TC Bars系列。TC Bars集高品質音訊、超高清智能視訊及靈活配置於一身，為講座、研討會乃至小型會議提供一站式解決方案。搭載AI「自動取景」和「人像平鋪」等技術，TC Bars能確保遠端參與者清晰看到教室內的師生動態，大幅提升沉浸感。同時，其支持多種靈活安裝方式，能輕鬆融入各類協作空間的佈局設計。

TC Bars系列擁有高品質收音、智能視訊及靈活配置於一身，合適多種辦公會議室設置。

TC Bars系列包括TC Bar S和TC Bar M兩款，分別適合小型和中型協作空間，兩款產品均集高品質音訊、智能視訊及靈活配置於一身。TC Bars搭載4K超高清攝像頭，配備先進的AI「自動取景」和「人像平鋪」功能，無論遠端參與者身在何處，都能清晰地看到教室內的師生動態。此外，TC Bars採用波束成形技術以及高性能全頻揚聲器，確保了出色的音質表現。不論是語音溝通還是多媒體播放，TC Bars均能提供身歷其境的聲音效果，大幅增強師生的互動體驗。

TC Bar S和TC Bar M

另外，TC Bars擁有多種安裝方式，包括墻掛、桌面、立式和VESA安裝，能靈活適應各種協作空間的佈局需求。同時配備Dante擴展接口，用家可根據實際需求自由擴展咪高峰陣列，也可通過USB擴展第二個外置攝像頭，進一步提升覆蓋范圍和性能表現。

TCC 2／TCC M和TC Bars均擁有出色的兼容性，能無縫對接主流的協作軟件，大幅簡化了部署過程。加上Sennheiser Control Cockpit軟體提供的遠程管理功能，IT管理員可輕鬆維護整個音訊系統，助教學活動或辦工的順利開展。

Sennheiser商務通訊解決方案獲得了眾多用家的好評，其卓越的音質、靈活性、相容性和擴展性，以及簡便的操作流程使其成為混合辦公和教學的理想之選。