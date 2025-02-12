網上行｜全港唯一符合F5G-A標準助電競玩家展現100%實力

英雄聯盟最近展開新賽季，各位召喚師是時候繼續自己的爬分之旅，居住在長沙灣元州邨的陳先生亦不例外。以往因為家居網絡不穩，陳先生一直以高ping數玩英雄聯盟，難以發揮100%水準。直至今季他轉用網上行F5G-A標準的寬頻網絡，在高網速和穩定度之下，終於成功直上鑽石級別！陳先生升級F5G-A超級寬頻後，明顯感覺到繁忙時段上網亦十分順暢，即使同步觀看Netflix高清影片及打機都沒有網絡延遲的問題。F5G-A標準的寬頻網絡是高質素網絡的象徵，而網上行率先成為全港唯一擁有符合此標準的本地網絡供應商¹，讓用戶能及早準備，迎接高網速新時代！



網上行F5G-A 2500M超級寬頻²'³ 全家適用

對新世代而言，打機並非單純只是玩遊戲，更有可能發展成電競選手，是一種受國際認可的線上運動，例如「英雄聯盟」和「鬥陣特工」等等。每場電競比賽分秒必爭，而即時判斷和反應更是玩家必備的條件，有時候正因為網絡延遲的零點幾秒，而令到玩家錯過施放技能的時機，又或者對敵方的攻勢反應不及，超低延遲的寬頻網絡正正能幫助玩家避免網絡延遲帶來的劣勢。

另一方面，如果一家幾口同時在家中使用網絡，特別是進行網上會議、傳送大量文件和觀看直播課程等等，一般的網絡也許會吃不消，令一家人都容易受到網絡擠塞影響。而F5G-A 2500M超級寬頻應用新一代光纖技術–XGS-PON, 提供更穩定的網絡及進一步降低網絡時延，在配合高階路由器的情況下，讓各位電競高手就算在全家同時使用網絡的情況下，減低受到網絡延遲的影響%。當然，網速夠快，亦能短時間內下載/更新動輒數十GB起跳的3A遊戲大作，快人一步搶先感受新game的快感！

網上行F5G-A 2500M網速實測結果！

網上行為提高可信性，走訪客戶落地實測網絡速度，了解升級了2500M寬頻服務後的網路速度和穩定性！即睇以下屋邨的測試結果⁴：

2025年2月10日長沙灣元州邨測試網速內容

以小米14 Ultra手機以Wi-Fi(6E)接駁ASUS BQ16 Wi-Fi 7無線路由器並連接至網上行2500M光纖入屋寬頻網絡，開啓SpeedTest.net 應用程式連接至NETVIGATOR伺服器測試網速。經過20次測試，測試下載網速則平均約為 1,969Mbps，上載網速則平均約為2,264Mbps。⁴

測試專員以Lenevo Legion Pro 7手提電腦以Wi-Fi 6E接駁至ASUS BQ16 Wi-Fi 7無線路由器並連接至網上行2500M光纖入屋寬頻網絡，開啓SpeedTest.net應用程式連接至NETVIGATOR伺服器測試網速。經過20次測試，測試下載網速則平均約為 1,434Mbps，上載網速則平均約為1,515Mbps。⁴

測試專員最後以Lenevo Legion Pro 7手提電腦接駁至LAN線並連接至網上行2500M光纖入屋寬頻網絡，開啓SpeedTest.net應用程式連接至NETVIGATOR伺服器測試網速。經過20次測試，測試下載網速則平均約為 2,368Mbps，上載網速則平均約為1,355Mbps。⁴

網上行的F5G-A 2500M超級寬頻覆蓋範圍廣泛，至今已覆蓋逾5.3萬棟樓字的250萬個家庭，如果想知道你居住的地方是否被網上行F5G-A 2500M寬頻所覆蓋，請即瀏覽：https://www.netvigator.com/chi/2500MCoverage.html

甚麼是F5G-A ? 網上行率先為你提供穩定而高速的網絡服務

制定全球資訊科技與通訊技術（ICT）標準的歐洲技術標準協會（ETSI），在2023年發佈的《F5G Advanced代際定義標準》中，首次為固網寬頻設立新標準「F5G-A」。只要是符合此標準的網絡，代表其速度、頻寬、時延、、網絡可靠性和效能節約等方面都有顯著提升。由於這個標準是由權威性的ETSI定立，而網上行就擁有全香港唯一公佈符合這個標準的本地寬頻網絡供應商¹。

網上行作為全港唯一符合F5G-A 2500M超級寬頻的可靠網絡商，採用先進網絡技術，上下載速度對等，規格上最高可達50,000Mbps。部份手機型號接駁網絡再配合Ｗi-Fi 7 三頻Router於合理覆蓋範圍下，上網速度比起5G網絡更為顯著提升，而且就算多個裝置同時連接亦保持網絡流暢%，無論是家用電腦、手機、PS5、Xbox等平台，均能以快速的網絡下載遊戲！F5G-A超級寬頻更進一步降低時延，不但能夠暢快遊玩競技類線上遊戲，更能夠滿足如雲端VR或AR等沉浸式互動需要！

如有興趣了解網上行F5G-A 2500M超級寬頻更多，請即瀏覽：https://www.netvigator.com/chi/promo/F5G-ASuperBroadband.html

¹ 根據截至 2024 年 8 月 2 日香港主要電訊服務供應商的公開市場資訊，網上行為全港唯一公佈符合F5G-A標準的本地光纖寬頻服務供應商。

² 超級寬頻是指已符合ETSI的F5G-A標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2024年12月31日，香港電訊固網寬頻在指定 53,000 座大廈之光纖網絡已符合ETSI的F5G-A標準。

³ 2500M 光纖入屋寬頻服務計劃，2500M頻寬規格是指根據客戶所申請的網上行網絡由客戶住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格，其最高下載及上載頻寬分別同為2500Mbps。實際速度會低於網絡規格及受客戶的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。需配合支援2500M速度規格設備。

⁴ 測試於 2025年2月10日於指定地點進行。寬頻網絡及無線網絡之表現，需配合用戶端支援有關技術，測試結果只反映測試當刻網絡及設備的表現，不同的內/外因素如寬頻網絡/Wi-Fi網絡表現、測試環境、網絡流量狀況、設備硬件及軟件狀況等，皆有機會影響測試結果， 有關數據只供參考並不為上述測試作保證。有關測試結果詳情請向網上行客戶服務部查詢。

%-需配合相對應的室內網絡設備及終端設備。不同的內/外因素如寬頻網絡/Wi-Fi網絡表現、測試環境、本地及海外網絡流量狀況、設備硬件及軟件狀況等，皆有機會影響網絡表現。

（資料及相片由客戶提供）