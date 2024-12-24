AirPods Pro 3 向醫療方向發展？傳可追蹤身體數據、監測體溫心跳｜繼今年 AirPods Pro 2 透過更新加入助聽器功能，有傳下一代可追蹤身體數據、監測體溫心跳，即睇詳情。



AirPods向醫療方向發展？

根據Mark Gurman的《Power On》新聞報告，下一代 AirPods Pro 有可能加入`新型健康追蹤功能，讓耳機變得更加智能。傳聞指出，AirPods Pro 3 即將支援心率和體溫追蹤感應器。

AirPods向醫療方向發展？(資料圖片)

下代傳可追蹤身體數據、監測體溫心跳！

Apple似乎最近專注於其穿戴設備的健康追蹤功能，而 AirPods Pro 可能很快會納入這一理念，除了聽起來合理的心率和體溫追蹤之外，更有更大膽的想法！據指，Apple考慮將相機功能添加到 AirPods 中。雖然Apple似乎十分認真地進行此計劃，但距離相機功能實現還有一段時間，相比之下，支持量度體溫和心率的 AirPods Pro 版本則更可能早一步推出。

下代傳可追蹤身體數據、監測體溫心跳！ (資料圖片)

可連接健身器材？

而隨著人工智能技術的加入，AI 也可能成為這條產品線的另一個重點。Gurman指出，下一代 AirPods Pro目前仍處於早期開發階段，但可能會搭載這些新功能。有人在iOS 18的代碼中發現，推出的Powerbeats Pro 2 可以連接健身器材，例如跑步機，以測量心率，這些數據將會在iPhone的健康App中顯示。