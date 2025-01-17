洗衣機防臭｜洗衣機是日常生活中不可或缺的家電，但若不妥善維護，洗衣機可能會成為滋生霉菌和異味的溫床。許多人可能都有過這樣的經驗：當洗衣機蓋一打開，一股異味撲鼻而來，甚至洗乾淨的衣服也因為洗衣機內部的不潔而留下臭味。為了讓洗衣機保持清潔與無味，以下將介紹幾個有效的防臭方法，幫助延長洗衣機的壽命，確保每次洗衣服時都能感受到清新的香氣。



用完唔好咁急閂蓋

首先，保持洗衣機內部乾燥是防止異味的關鍵。在洗衣機運作完畢後，許多人習慣立刻將蓋子關上，卻忽略了這樣做會讓濕氣滯留於機內，成為霉菌滋生的溫床。每次洗衣結束後，應該及時打開洗衣機蓋子，讓內部充分通風，排出濕氣。如果有時間，還可以用乾淨的乾布擦拭洗衣槽內部，進一步吸除殘留的水分。這樣的小習慣能有效避免霉菌繁殖，也能減少異味的產生。

抽濕機輔助

善用抽濕機來改善洗衣機周圍的環境。洗衣機通常安裝在浴室或洗衣間，這些地方往往濕氣較重。如果濕氣無法及時排出，不僅會影響洗衣機的性能，還可能導致周圍空氣中的霉菌增加。此時，可以使用抽氣扇或抽濕機來降低濕度。開啟抽氣扇能讓濕氣迅速散去，而抽濕機則能高效吸收空氣中的水分，保持空氣乾燥。

洗衣機周圍的環境整理同樣不容忽視。許多人習慣將洗衣粉、清潔劑或清潔工具堆放在洗衣機附近，然而這樣容易阻礙空氣流通，讓濕氣無法散去，進一步加重異味問題。因此，應盡量減少洗衣機周邊的雜物，保持環境清爽。此外，洗衣機底部也是灰塵和毛髮的聚集地，建議定期進行清掃，減少潛在的污染源。

對於洗衣機內部的細節部位，例如濾網，更是需要特別關注。糸屑濾網負責過濾洗衣過程中產生的毛髮與雜質，但若不及時清理，濾網會成為霉菌和異味的藏身之處。每次洗衣結束後，應該將濾網取出，清除殘留的毛髮與雜質，並將濾網完全晾乾。這個步驟雖然簡單，卻能顯著改善洗衣機的清潔狀態，避免洗衣過程中異味殘留在衣物上。

新式洗衣機多數具備「槽乾燥模式」，這是一項專為防止霉菌與異味設計的實用功能。如果洗衣機具備此功能，建議每週使用一次。槽乾燥模式會以熱風徹底乾燥洗衣槽內部，有效去除殘留的濕氣與細菌。操作起來也非常簡單，只需按下相應按鈕即可，幾乎不需要額外的手動操作。

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此外，也可以定期使用專用的洗衣機清潔劑，進行深層清潔。清潔劑能溶解洗衣機內部難以察覺的污垢與水垢，有效抑制霉菌滋生。大約每月進行一次徹底清洗，不僅能防止異味，還能延長洗衣機的使用壽命。