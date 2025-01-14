Nokia智能手機成絕響　官方公布唔再出新機　一經典手機品牌隕落

Nokia智能手機成絕響｜近日，HMD 宣布不再推出 Nokia 智能手機，標誌著一個時代的終結，這個曾經主導全球手機市場的品牌，將退出智能手機舞台。這一消息引起了廣泛關注與討論，就算當年 3310 和貪食蛇多風靡全球，也無力為 Nokia 回天。



自 2017 年起，HMD 獲得 Nokia 品牌的手機製造權，試圖將這個曾經的巨頭拉回市場。然而，數年來的努力並未能使 Nokia 重回巔峰，無法與Apple、Samsung等主流廠商抗衡。雖然 HMD 推出了許多 Nokia 品牌的智能手機，但大多數產品並未在市場上掀起波瀾。尤其在近期，Nokia 智能手機的聲量愈發低迷，缺乏創新產品或突破性技術，導致品牌逐漸淡出用家視野。

上年曾重新推出 Nokia 3210 手機，上市兩日就賣斷市：

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最後一次給人留下深刻印象的 Nokia 智能手機或許是具有極多鏡頭的 Nokia 9 PureView。然而，這種極端設計未能成功轉化為市場優勢。事實證明，單靠硬件創新並不足以挽救品牌命運。

近日，HMD 官方網站移除了所有 Nokia 智能手機與平板電腦，甚至包括最近推出的 Nokia XR21。然而，值得注意的是，HMD 並未停止銷售 Nokia 品牌的功能手機。Nokia 智能手機的退場令人惋惜，從早期耐用手機 Nokia 3310、風靡全球的貪食蛇遊戲，到具備創新功能的 N 系列，但這些也只能成為回憶。而Nokia往後的將來，只會專注於feature phone上發展。