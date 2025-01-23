2025手機新年大掃除｜手機清舊檔增容量 Andriod／iPhone回春5大技巧｜快到年廿八，是時候為手機來個大掃除，今次為大家分別介紹Andriod及iPhone的手機回春技巧，讓大家的手機都能一起去舊迎新。



iPhone大掃除攻略

在 iPhone 方面，雖然打開 App Store 就會找到大量與手機檔案清理相關的 Apps，但其實在 iPhone 之內有兩個方便的設定，只需要幾個步驟就可以清楚了解自己 iPhone 之內存在的大型 Apps，並一鍵釋出大量空間。👇👇👇

另外以下常見的iPhone卡頓的原因，一起拆解讓iPhone回春再戰幾年！

手機變慢原因 1.儲存空間不足

當iPhone的儲存空間接近滿載時，系統性能會受到影響。

手機變慢原因1.儲存空間不足 （資料圖片）

解決方法

-檢查儲存空間：前往「設定」>「一般」>「iPhone儲存空間」，查看哪些應用程式佔用最多空間。

-刪除不必要的檔案：定期刪除不再使用的應用程式、照片和影片。

-使用雲端儲存：將照片和文件上傳至iCloud或其他雲端服務，釋放機身的儲存空間。

手機變慢原因 2. 過多背景應用程式運行

許多應用程式在背景中運行，會佔用系統資源，導致iPhone變慢。

手機變慢原因2.過多背景應用程式運行 （資料圖片）

解決方法

可以到設定關閉背景 App 重新整理功能，以提升性能。

關閉背景 App 重新整理步驟🔽

手機變慢原因 3. 硬件太舊

舊款iPhone因硬件性能限制，無法流暢運行最新的應用程式和系統，讓iPhone變慢。

手機變慢原因3.硬件太舊 (資料圖片）

解決方法

減少動態效果可以減少系統的負擔，提升性能。減少卡頓。

即睇減少動態效果步驟⬇

-升級設備：如果經常出現問題，可能需要考慮購買新款iPhone。

手機變慢原因 4. 系統需要更新

未更新的iOS版本可能會導致系統相容性有誤，因此令iPhone變慢。

手機變慢原因4.系統需要更新

解決方法

檢查更新：前往「設定」>「一般」>「軟體更新」，檢查是否有可用的更新並進行安裝。

手機變慢原因 5. 網路問題

不穩定的網路連接會導致應用程式運行緩慢，尤其是需要網路支援的App。

手機變慢原因5.網路問題 (Apple）

解決方法

-檢查Wi-Fi和行動數據連接：確保信號強且穩定。

-重啟路由器：如果使用Wi-Fi，重啟路由器可以改善連接問題。

Android 手機大掃除攻略

Android 手機只要利用以下兩個 Google 官方推出的 Apps 進行快速的空間清理？👇👇👇